ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Κοσονού – Τα περαστικά των «βυσσινί»

Σε επιτυχημένη επέμβαση αποκατάστασης της ρήξης χιαστού υποβλήθηκε ο Αχμέντ Κοσονού, με την ΑΕΛ Novibet να εκφράζει ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ εκφράζει τις ευχές της στον Ahmed Kossonou για ταχεία ανάρρωση και πλήρη αποκατάσταση, μετά την επιτυχημένη αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξης χιαστού στην οποία υποβλήθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας από τον Γιώργο Μπασδέκη, επικεφαλής ιατρό της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Ορθοπαιδικό Χειρουργό και επιστημονικό συνεργάτη του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και την ομάδα του, με αναισθησιολόγο τη Μαρίνα Σημαιοφορίδου.

Η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά και η αποκατάστασή του συνεχίζεται στο ΚΑΑ Animus, σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο, με στόχο την ασφαλή επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

