Παναθηναϊκός: Πρόστιμο μαμούθ 112.000 ευρώ από την UEFA!

Βαρύς ο πέλεκυς από την UEFA στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα με την Μπέτις και όχι μόνο, πληρώνοντας περισσότερα από 100.000 ευρώ.

Πρόστιμο-μαμούθ από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία στους Πράσινους για τον εντός έδρας αγώνα με την Μπέτις, στο πλαίσιο της φάσης των "16" του Europa League, το οποίο αγγίζει τις 100.000 ευρώ. Σωρευτικά μάλιστα, με τα δύο ματς των πλέι οφ κόντρα στην Πλζεν που προηγήθηκαν, το συνολικό ποσό φτάνει στις 112.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο πρόστιμο αφορά στην καθυστερημένη έναρξη του αγώνα στην αναμέτρηση με τους Ανδαλουσιάνους (30.000 ευρώ) και την παρεμπόδιση διαδρόμων στις εξέδρες (28.000 ευρώ).

Αναλυτικά οι ποινές στον Παναθηναϊκό για τα τρία τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια του:

-Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν (2-2), 19 Φεβρουαρίου 2026

Παράβαση και ποινή:

-Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR

-Πρόστιμο: 8.250 ευρώ.

-Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός (1-1), 26 Φεβρουαρίου 2026

Παράβαση και ποινή:

-Ανάρμοστη συμπεριφορά ομάδας (5 κάρτες κι άνω), Άρθρο 15(4) DR

-Πρόστιμο: 9.000 ευρώ

-Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις (1-0), 12 Μαρτίου 2026

Παραβάσεις και ποινές:

-Χρήση λέιζερ, Άρθρο 16(2)(d) DR

-Πρόστιμο: 24.000 ευρώ

-Παρεμπόδιση διαδρόμων κοινού, Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας UEFA

-Πρόστιμο: 28.000 ευρώ

-Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR

-Πρόστιμο: 12.750 ευρώ

-Καθυστερημένη έναρξη αγώνα, Άρθρο 11(2)(h) DR

-Πρόστιμο: 30.000 ευρώ