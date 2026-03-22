Η Βαλένθια έβαλε σε περιπέτειες την Σεβίλλη

Με σπουδαίο διπλό έφυγε η Βαλένθια από τη Σεβίλλη, βυθίζοντας στην ανασφάλεια τους γηπεδούχους.

Οι «νυχτερίδες» πέρασαν με 2-0 από το «Σάντσεθ Πιθχουάν» και απομακρύνθηκαν αισθητά από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αντίθετα, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα παρέμεινε στην 15η θέση με 31 βαθμούς, μόλις τρεις πάνω από το όριο της Segunda Division.

Ο Ούγκο Ντούρο στο 48ο λεπτό έβαλε μπροστά στο σκορ την Βαλένθια, με τους φιλοξενούμενους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων, αφού στο 45+5' ο Ραμαζάνι διαμόρφωσε το 0-2 υπέρ των «νυχτερίδων».

Στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξε κάτι παρά την πίεση που άσκησε η Σεβίλλη, με την Βαλένθια να φεύγει από την έδρα των Ανδαλουσιάνων με ένα μεγάλο διπλό.