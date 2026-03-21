Ανάλυση: Πόσους βαθμούς ακριβώς έχει προσφέρει κάθε ομάδα στη βαθμολογία χωρών της Ελλάδας στην UEFA;

Το SDNA... σκάβει σε βάθος πενταετίας και βρίσκει τον ακριβή αριθμό βαθμών που έδωσε κάθε ομάδα στην βαθμολογία χωρών της Ελλάδας στην UEFA.

Η πενταετής βαθμολογία χωρών της UEFA και η προσπάθεια της Ελλάδας να αρπάξει την 10η θέση από την Τσεχία, που ως σημαντικότερο έπαθλο θα έχει την παρουσία του πρωταθλητή της επόμενης σεζόν στην League phase του Champions League έχει γίνει... viral.

Όλοι ξέρουν πόσους βαθμούς έχει συγκεντρώσει η Ελλάδα, πόσους απέχει από την Τσεχία, αλλά λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν πως πραγματικά προκύπτει και τι ποσοστό από αυτούς τους 48,012 βαθμούς έχει προσφέρει αναλυτικά κάθε ομάδα.

Ας αρχίσουμε από τα βασικά. Η βαθμολογία είναι πενταετής. Και ανανεώνεται κάθε χρόνο που σημαίνει ότι στο ξεκίνημα κάθε χρονιάς σβήνεται εντελώς αυτή πριν από πέντε χρόνια.

Με άλλα λόγια είναι μία βαθμολογία που αφορά... φρέσκα κουλούρια. Δεν μετρά τι έκανες πριν από 10, 20, 30 χρόνια, δεν ζυγίζει φανέλες, ιστορία, επιτεύγματα του μακρινού παρελθόντος. Αφορά μόνο την τελευταία πενταετία και τίποτα άλλο...

Η Ελλάδα που προοδεύει...

Αυτό που προκύπτει από την φετινή συγκομιδή των ελληνικών ομάδων μέχρι στιγμής (13.800) είναι πως πάει να παγιωθεί μία κατάσταση που δείχνει μία συνολική άνοδο των ελληνικών συλλόγων και του τρόπου που αντιμετωπίζουν την Ευρώπη. Η Ελλάδα θα τερματίσει μίνιμουμ στην 8η θέση σε ότι αφορά την φετινή συγκομιδή και δείχνει να εδραιώνεται στις σημαντικές ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης.

Πέρσι η Ελλάδα με 12.687 βαθμούς τερμάτισε στην 9η θέση, ενώ την σεζόν 2023-24 η χώρα μας ήταν και πάλι στην 9η θέση με 11.400 βαθμούς.

Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια; Πως η Ελλάδα έχει χτίσει τρεις πολύ αποδοτικές σεζόν, τις οποίες θα βρει μπροστά της στην πενταετή βαθμολογία των επόμενων ετών, όπου η χώρα μας θα σβήσει την μέτρια συγκομιδή της σεζόν 2021-22 (8.000 βαθμοί) και την απογοητευτική της σεζόν 2022-23 με τους μόλις 2,125 βαθμούς. Με άλλα λόγια, είναι εξαιρετικά πιθανό να ξεκινά κάθε χρόνο από όλο και πιο ευνοϊκή θέση, χωρίς να κυνηγά να καλύψει διαφορές.

Με τα σημερινά δεδομένα θα ξεκινήσει την προσπάθεια της του χρόνου από την 12η θέση (με μικρή διαφορά από την 10η Πολωνία και την 11η Τσεχία), όμως το καλοκαίρι του 2027 με τα σημερινά πάντα δεδομένα θα ξεκινήσει από την 8η θέση, έχοντας πίσω της χώρες όπως η Ολλανδία και η Τουρκία!

Έτσι προκύπτει...

Πάμε να θυμηθούμε εν τάχει πως προκύπτει αυτή η βαθμολογία χωρών, όσο πιο απλά γίνεται. Κάθε νίκη προσφέρει δύο βαθμούς και κάθε ισοπαλία έναν, είτε πρόκειται για καλοκαιρινά προκριματικά οποιασδήποτε διοργάνωσης, είτε μιλάμε για League phase ή νοκ-άουτ φάσεις.

Η παρουσία στην League phase του Champions League πριμοδοτείται 6 βαθμούς μπόνους, ενώ υπάρχουν ξεχωριστά μπόνους ανάλογα με την κατάταξη κάθε ομάδας στην League phase (αυτά του Champions League είναι ψηλότερα, έπονται αυτά του Europa League και του Conference League), ενώ μπόνους προκύπτουν και από κάθε πρόκριση σε νοκ-άουτ φάση (1.5 για το Champions League, 1.0 για το Europa και 0.5 για το Conference). Η συγκομιδή όλων των ομάδων προστίθεται και το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των εκπροσώπων κάθε χώρας, ώστε να προκύψει η ετήσια συγκομιδή κάθε χώρας.

Πριν δούμε αναλυτικά πόσους βαθμούς έχουν προσφέρει αναλυτικά οι πέντε ελληνικές ομάδες (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης) που έχουν αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την τελευταία πενταετία, ας θυμηθούμε εν τάχει τι συνέβη σε κάθε χρονιά ξεχωριστά...

Ξέρω τι έκανες την τελευταία πενταετία...

Την σεζόν 2021-22, ο ΠΑΟΚ φτάνει ως τα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείεται από την Μαρσέιγ και ο Ολυμπιακός αποκλείεται στα νοκ-άουτ του Europa League από την Αταλάντα. Αντιθέτως, η ΑΕΚ και ο Άρης δεν μπαίνουν σε ομίλους, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι εκτός Ευρώπης. Η συνολική συγκομιδή της Ελλάδας (8.000) την φέρνει στην 10η θέση για εκείνη την σεζόν και κρίνεται ικανοποιητική.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΕΖΟΝ 2021-22 ΠΑΟΚ 4.375 Ολυμπιακός 3.125 ΑΕΚ 0.250 Άρης 0.250 ΣΥΝΟΛΟ 8.000

Η σεζόν 2022-23 είναι καταστροφική. Μόνο ο Ολυμπιακός μπαίνει στους ομίλους του Europa League, όπου παίρνει μόλις δύο βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης αποκλείονται από τα καλοκαιρινά προκριματικά και ο απολογισμός των 2.125 βαθμών εκείνης της χρονιάς φέρνει την Ελλάδα στην 41η θέση, πίσω από χώρες όπως τα Φαρόε, η Αρμενία, η Μάλτα, η Λετονία και το Κόσοβο!

ΟΜΑΔΕΣ ΣΕΖΟΝ 2022-23 Ολυμπιακός 1.125 Άρης 0.750 ΠΑΟΚ 0.125 Παναθηναϊκός 0.125 ΣΥΝΟΛΟ 2.125

Η επανεκκίνηση του ελληνικού ποδοσφαίρου σε ότι αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεκινά την σεζόν 2023-24. Με μία αλησμόνητη πορεία, ο Ολυμπιακός κατακτά το Conference League, ο ΠΑΟΚ φτάνει και πάλι ως τα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείεται από την Μπριζ, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε ομίλους Europa League, κάτι που συμβαίνει και με την ΑΕΚ. Η Ελλάδα συγκεντρώνει 11.400 βαθμούς και δείχνει ότι επιστρέφει για τα καλά.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΕΖΟΝ 2023-24 Ολυμπιακός 4.900 ΠΑΟΚ 4.000 Παναθηναϊκός 1.100 ΑΕΚ 0.900 Άρης 0.500 ΣΥΝΟΛΟ 11.400

Πέρσι, η συγκομιδή είναι ακόμα καλύτερη (12.687), αφού υπάρχουν τρεις ομάδες που πηγαίνουν και πάλι μακριά στην πρώτη σεζόν που εγκαινιάζεται η διαδικασία της League phase με τα περισσότερα παιχνίδια. O Ολυμπιακός φτάνει ως τους 16 του Europa League, όπου αποκλείεται από την Μπόντο Γκλιμτ, ενώ ο ΠΑΟΚ φτάνει ως τα πλέι-οφ της ίδιας διοργάνωσης, όπου αποκλείεται από την FCSB. Η πορεία του Παναθηναϊκού ως τους 16 του Conference League (αποκλείεται από τη Φιορεντίνα) προσφέρει πολύτιμους πόντους, ενώ η ΑΕΚ αποκλείεται από την Νόα και δεν μπαίνει σε League phase.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΕΖΟΝ 2024-25 Ολυμπιακός 4.625 Παναθηναϊκός 4.250 ΠΑΟΚ 3.062 ΑΕΚ 0.750 ΣΥΝΟΛΟ 12.687

Φέτος, τα πράγματα σε ότι αφορά τη συγκομιδή είναι καλύτερα από ποτέ. Οι 5 εκπρόσωποι μετρούν μέχρι σήμερα 21 νίκες, 21 ισοπαλίες και 16 ήττες, ενώ για πρώτη φορά έχουμε την παρουσία τεσσάρων ομάδων σε League phase και των τριών διοργανώσεων. Για πρώτη φορά στην πενταετία, η ΑΕΚ είναι η ομάδα που προσφέρει τους περισσότερους βαθμούς, έπεται ο Παναθηναϊκός και ακολουθούν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ωστόσο, οι 13.800 βαθμοί αποτελούν ρεκόρ συγκομιδής για τη χώρα μας και ενδέχεται να αυξηθούν κι άλλο, αν η ΑΕΚ καταφέρει να αποκλείσει την Ράγιο Βαγεκάνο και προχωρήσει κι άλλο στο Conference League.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΕΖΟΝ 2025-26 ΑΕΚ 4.000 Παναθηναϊκός 3.650 Ολυμπιακός 3.350 ΠΑΟΚ 2.700 Άρης 0.100 ΣΥΝΟΛΟ 13.800

Σούμα...

Σε αυτή την πενταετία, ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε πέντε φορές σε ομίλους ή League phase (δεν αποκλείστηκε ποτέ από το καλοκαίρι), ο ΠΑΟΚ τέσσερις, ο Παναθηναϊκός τρεις, η ΑΕΚ δύο, ενώ ο Άρης μετρά τέσσερις καλοκαιρινούς αποκλεισμούς.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, παρότι οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν παρά μόνο μία φορά να προχωρήσουν πιο κάτω από τους "16", σε αυτή τη σεζόν πήγαν ως το τέλος και κατάκτησαν το Conference League.

Δύο παρουσίες σε προημιτελικά του Conference League μετρά ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός είχε για... ταβάνι τους 16 του Europa (φέτος) και του Conference League (πέρσι), ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται φέτος στους "8" του Conference League.

Πως μεταφράζεται όλο αυτό σε ότι αφορά την βαθμολογία χωρών; Πάμε να το δούμε, αναλυτικά...

Σε αυτή την πενταετία, ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει 17.125 βαθμούς, ήτοι το 35,66% των 48.012 που έχει σήμερα η χώρα μας.

Έπεται ο ΠΑΟΚ με 14.262 βαθμούς, που αναλογούν στο 29,7% των συνολικών βαθμών της Ελλάδας σε αυτή την πενταετία

Τρίτος σε συνεισφορά ο Παναθηναϊκός με 9.125 (19%), ενώ ακολουθεί η ΑΕΚ με 5.900 (12,28%) και ο Άρης με 1.600 (3,33%).

Μία ποσόστωση, που φυσικά ενδέχεται να αλλάξει (ελαφρώς) μέχρι το τέλος της σεζόν αναλόγως της κατάληξης των αγώνων της Ένωσης με την Ράγιο Βαγεκάνο και το πόσο μακριά θα φτάσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στο φετινό Conference League.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ολυμπιακός 17.125 35,66% ΠΑΟΚ 14.262 29,7% Παναθηναϊκός 9.125 19% ΑΕΚ 5.900 12,28% Άρης 1.600 3,33% ΣΥΝΟΛΟ 48.012 100%

Συμπέρασμα...

Αφού πρώτα χρειάστηκε να πιάσει πάτο, το ελληνικό ποδόσφαιρο κατάλαβε ότι πρέπει να αντιμετωπίσει πολύ πιο σοβαρά και συντονισμένο την Ευρώπη. Την τελευταία τριετία, η διαφορά είναι εντυπωσιακή κι αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ άρχισαν να μπαίνουν γερά στο κόλπο, ακολουθώντας Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που... κουβαλούσαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η άνοδος αυτή σε ότι αφορά την βαθμολογική συγκομιδή φέρνει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Τα οικονομικά μπόνους των ομάδων του Big-4 από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι πια σταθερά σε διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ, κάποιες φορές ξεπέρασαν και τα 15 εκατομμύρια, ενώ το ποσό που θα εισπράξει φέτος ο Ολυμπιακός ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερα έσοδα, σημαίνει μεγαλύτερο μπάτζετ, επενδύσεις, πιο ακριβές μεταγραφές, καλύτερα ρόστερ, εξέλιξη.

Η πενταετής βαθμολογία της χώρας μας στην Ευρώπη, δεν είναι το κατάλληλο πεδίο για αντιπαλότητες, για επίδειξη, για πρέσβεις, πρόξενους και διπλωμάτες.

Είναι μία συλλογική διαδικασία, μία συνισταμένη δυνάμεων, από την οποία όλοι οφελούνται όταν πάει καλά και όλοι ζημιώνονται όταν υπάρχει ύφεση.

Μία διαδικασία που δεν έχει καταληκτικό προορισμό, ακόμα και για την Αγγλία που βρίσκεται σταθερά στην κορυφή με τεράστια διαφορά και βγάζει 9 ομάδες στην Ευρώπη.

Είναι μία συνεχής μάχη, όπου κανείς δεν περισσεύει...