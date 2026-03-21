UEFA: Χωρίς ημιαυτόματο οφσάιντ οι αγώνες σε Europa και Conference League!

Χωρίς ημιαυτόματο οφσάιντ διεξάγονται οι αγώνες σε Europa και Conference League έπειτα από απόφαση της UEFA.

Χρησιμοποιείται ή όχι το ημιαυτόματο οφσάιντ στους αγώνες του Europa και του Conference League;

H απάντηση είναι αρνητική.



Η UEFA χρησιμοποιεί την τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ, που από φέτος υπάρχει σε όλους τους αγώνες της δικής μας Super League, μόνο στο Champions League!

Για το Europa League και το Conference League η απόφαση της UEFA είναι να χρησιμοποιείται το σύστημα του ημιαυτόματου οφσάιντ μόνο στον τελικό αγώνα.

Στο Europa και στο Conference League ο έλεγχος του οφσάιντ γίνεται με την τοποθέτηση των γραμμών που μπαίνουν από τον AVAR, χωρίς, επομένως, να διασφαλίζεται στον μέγιστο βαθμό η αξιοπιστία που δίνει το σύστημα του ημιαυτόματου οφσάιντ με τις πολλές κάμερες που καταγράφουν όλες τις κινήσεις του σώματος των ποδοσφαιριστών, την μπάλα με τον αισθητήρα και την τρισδιάστατη απεικόνιση των σωμάτων.

Αντιθέτως, τόσο Europa League, όσο και στο Champions League χρησιμοποιείται η τεχνολογία της γραμμής του τέρματος, από την League Phase και μετά.

Επίσης, χρησιμοποιείται μόνο στον τελικό αγώνα του Conference League.



Μοιάζει οξύμωρο αλλά είναι αληθινό. Το ημιαυτόματο χρησιμοποιείται σε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος αλλά όχι σε αγώνες Europa και Conference. Μια απόφαση που κόστισε ακριβά στον Παναθηναϊκό στο 2ο γκολ της Μπέτις. Αν και η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν χρειαζόταν καν το ημιαυτόματο για να διαπιστώσει κανείς την παράβαση…