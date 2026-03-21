Σιλβίνιο: «Παρακολουθούσαμε καιρό τον Πήλιο, είναι έμπειρος και έτοιμος»

Με άκρως θετικά λόγια μίλησε για τον Σταύρο Πήλιο ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Αλβανίας Σιλβίνιο.

Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Αλβανία όπου θα αγωνίζεται με το όνομα «Stavro Pilo» στην φανέλα, με τον Σιλβίνιο να στέκεται στην περίπτωση του, κάνοντας λόγο για έναν ποδοσφαιριστή έτοιμο να βοηθήσει την εθνική με την εμπειρία του.

«Τον παρακολουθούσαμε εδώ και αρκετό καιρό. Είναι οκ, είναι η σωστή στιγμή, ένα σημαντικό παιχνίδι που είναι κοντά. Επίσης έχουμε τη συνθήκη να δούμε την κατάσταση ενός παίκτη που είναι στη ιδιαίτερη συνθήκη να δείξει τι μπορεί να κάνει. Δεν είναι παιχνίδι για πειράματα. Ο Πήλιος είναι έμπειρος, είναι 25 ετών και είναι έτοιμος. Σήμερα είναι τα πάντα σε τάξη για να τον πάρουμε», τόνισε ο Σιλβίνιο.

Θυμίζουμε πως η Αλβανία έχει... ραντεβού με την ιστορία καθώς θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η ομάδα του Σιλβίνιο, αντιμετωπίζει στις 26/3 την Πολωνία και αν την νικήσει θα παίξει με τον νικητή του Ουκρανία-Σουηδία. Στην αποστολή που ανακοινώθηκε βρίσκεται φυσικά και το όνομα του Θωμά Στρακόσα.