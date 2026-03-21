ΑΕΚ: Με Στρακόσα και Πήλιο η Αλβανία στα μπαράζ για Μουντιάλ

Στην αποστολή της Αλβανίας για το μπαράζ του Μουντιάλ 2026 με την Πολωνία συμπεριλήφθηκαν ο Θωμάς Στρακόσα και ο Σταύρος Πήλιος.

Ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα διεκδικήσει η Αλβανία, η οποία αντιμετωπίζει στις 26/3 την Πολωνία και αν την νικήσει θα παίξει με τον νικητή του Ουκρανία-Σουηδία. Ο Σιλβίνιο ανακοίνωσε την αποστολή για τα κρίσιμα αυτά παιχνίδια, συμπεριλαμβάνοντας στις κλήσεις τον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος είναι ο βασικός γκολκίπερ της Αλβανίας, αλλά και για πρώτη τον Σταύρο Πήλιο.

Ο μπακ της ΑΕΚ έχει καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο και τους τελευταίους μήνες υπήρξε στενό πρέσινγκ από την ομοσπονδία της γειτονικής χώρας να ενταχθεί στην εθνική ομάδα, καθώς τον ήθελε ο Σιλβίνιο. Ο Πήλιος αποδέχτηκε την πρόταση και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στα πλέι οφ για το Μουντιάλ.

Ακόμα στις κλήσεις βρίσκονται ο πρώην «ερυθρόλευκος» Καζίμ Λάτσι και ο πρώην «κιτρινόμαυρος» Μάριο Μιτάι.