Η μεγάλη εικόνα της ΑΕΚ στην Ευρώπη και τα μεγάλα ραντεβού που έρχονται 

Η ΑΕΚ έφτασε εδώ που είναι σήμερα γιατί δεν έχασε τον προσανατολισμό της σε στιγμές που θα μπορούσε να συμβεί. Έφτασε εδώ που είναι σήμερα, γιατί το αξίζει 100% με βάση την μεγάλη της εικόνα στην Ευρώπη η οποία με κάποιες μικρές κακές παρενθέσεις όπως η χθεσινή, αγγίζει το τέλειο!

Δεν πρέπει να ξεχνάμε από που ξεκίνησε αυτή η ομάδα για να πετύχει την είσοδο της στα προημιτελικά του UEFA Conference League. Η ΑΕΚ, έδωσε το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι τέλη Ιουλίου απέναντι στην Μπερ Σεβά στη Νέα Φιλαδέλφεια και χρειάστηκε σε πρώτη φάση να πετύχει κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ στο παρελθόν: Να κάνει το 3/3 σε προκριματικές φάσεις! Το έκανε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, καθώς στα πλέι-οφ χρειάστηκε να στείλει... σπίτι της την ισχυρή Άντερλεχτ κάτι που προφανώς δεν ήταν καθόλου αυτονόητο να συμβεί όπως αυτονόητες δεν ήταν και οι άλλες δυο προκρίσεις επί Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού όταν την προηγούμενη χρονιά έχεις αποκλειστεί από την Νόα...

Περνώντας στο επόμενο στάδιο, την περίμενε η League Phase, με την τελική της κατάταξη (3η θέση) να αποτελεί μια τεράστια επιτυχία που βασίστηκε στην μεγάλη της εικόνα η οποία ήταν εντυπωσιακή, με νίκες επί Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ, Κραιόβα. Στην πορεία αυτή υπήρξαν και... αριθμίες. Λογικό να συμβεί, καθώς μιλάμε για μια καινούργια ομάδα που δοκιμαζόταν σε δύο και τρεις διοργανώσεις. Η ΑΕΚ, γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα με κακή εμφάνιση από την Τσέλιε και έφερε ισοπαλία με την Σάμροκ στην Φιλαδέλφεια, αποτελέσματα όμως, που ήταν μικρές κακές παρενθέσεις και όχι, η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει πως η ΑΕΚ του Νίκολιτς, έχει δώσει από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα 14 ευρωπαϊκά παιχνίδια με απολογισμό: 8 νίκες, 4 ισοπαλίες και 2 ήττες!

Ένας απολογισμός που ξεκινά να μετρά από το καλοκαίρι. Όπου η Ένωση πέτυχε, back to back τρεις σερί προκρίσεις σε έξι συνεχόμενες Πέμπτες χωρίς δικαίωμα λάθους, ενώ μετέπειτα κατέλαβε με εντυπωσιακά αποτελέσματα την 3η θέση στην League Phase με τρεις συνεχόμενες νίκες στο φινάλε απέναντι σε ομάδες όπως η Φιορεντίνα και η Σάμσουνσπορ σε Ιταλία και Σαμψούντα. Η τρίτη θέση μάλιστα της έφτιαξε και το ευρωπαικό μονοπάτι, πέρασε μπάι έναν γύρο και της έφερε στους 16 την Τσέλιε...

Την οποία καθάρισε από το πρώτο παιχνίδι με... τέσσερα ενώ θα έπρεπε να βάλει οκτώ. Στην ρεβάνς πράγματι η Ένωση παρουσίασε μια προβληματική εικόνα η οποία όμως με βάσει τα όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να είναι η μεγάλη εικόνα, αλλά αυτή η μικρή αρνητική παρένθεση που μπορεί να εμφανιστεί ιδίως όταν μια ρεβάνς έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες, με το πρώτο παιχνίδι να έχει λήξει στο 4-0 και όλα να έχουν τελειώσει. Στο δικό μου το μυαλό, αν υπάρχει κάτι ανησυχητικό από χθες δεν είναι η κάκιστη εικόνα του πρώτου μέρους, δεν είναι οι πνευματικές και αγωνιστικές αδυναμίες, είναι τα εύκολα λάθη που έκανε και πάλι η ΑΕΚ τα οποία αποτελούν μια συνέχεια του Βόλου και του Ατρόμητου και τα οποία θα πρέπει να κοπούν μαχαίρι τώρα που κρίνονται πραγματικά όλα.

Για να επανέλθω λίγο σε ευρωπαϊκό mood, πρέπει να σημειώσουμε επίσης πως για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2017-18, η ΑΕΚ είναι πρώτη ελληνική ομάδα σε μια σεζόν με τους περισσότερους βαθμούς για τον ελληνικό συντελεστή. Κάτι που πετυχαίνει για 11η φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία! Είναι ένα ακόμα στοιχείο που μας υπενθυμίζει πως θα πρέπει να βλέπουμε την μεγάλη εικόνα μιας πορείας και το πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό που έχει πετύχει η ομάδα. Ασφαλώς, η ΑΕΚ θα πρέπει να βρει τι έφταιξε χθες αλλά μέχρι εκεί. Τίποτε πραπάνω. Ούτως ή άλλως, η ΑΕΚ είναι στα προημιτελικά του UEFA Conference League με μια απόλυτα επιτυχημένη πορεία διανύνοντας μάλιστα την πιο δύσκολη διαδρομή που ειχε να διανυσει και αυτό αποτελεί μια πρώτη μεγάλη δικαίωση για τον Νίκολιτς, τους παίκτες και τη διοίκηση. Πλέον, μπροστά υπάρχει η Ράγιο Βαγιεκάνο. Δύο μεγάλα ραντεβού με φόντο την τετράδα. Και με βάση την μεγάλη εικόνα που έχει δειξει φέτος στην Ευρώπη η ΑΕΚ, δικαίως μπορεί να ελπίζει στο κάτι παραπάνω.