Παναθηναϊκός: Με Μπακασέτα και Πελίστρι η ενδεκάδα κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις

Με τον Ερνάντεθ στην άμυνα, τους Ρενάτο - Μπακασέτα στα χαφ και τους Ταμπόρδα και Πελίστρι πίσω από τον Τετέι παρατάσσει το «Τριφύλλι» ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 22:00 από την Ρεάλ Μπέτις, με στόχο να υπερασπιστεί φυσικά το υπέρ του 1-0 από το ΟΑΚΑ και να πανηγυρίσει την πρόκριση στους «8» του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν αλλά και σε όσους βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Λαφόν, με τους Κάτρη, Ίνγκασον και Ερνάντεθ να αποτελούν την αμυντική τριάδα.

Αριστερά θα ξεκινήσει ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και το δίδυμο των χαφ θα αποτελείται από τους Ρενάτο Σάντσες και Μπακασέτα. Στην κορυφή θα είναι ο Τετέι, με τους Ταμπόρδα και Πελίστρι πίσω του.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Αντίνο, Τσέριν, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μπέτις: Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκες, Φορνάλς, Άμραμπατ, Ρουιμπάλ, Εζαλζουλί, Άντονι, Κούτσο Ερνάντες.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Βάγιες, Άντριαν, Αλτιμίρα, Άβιλα, Μπακαμπού, Φιντάλγκο, Γκόμεζ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Ρόκα, Φίρπο, Ορτίζ.