Συμφωνείτε με την απόφαση του Παναθηναϊκού να πάει στο ΟΑΚΑ πριν τον Βοτανικό; (poll)

O Παναθηναϊκός αφήνει οριστικά τη Λεωφόρο στο τέλος της σεζόν κι επιστρέφει μόνιμα στο ΟΑΚΑ την επόμενη χρονιά, με το βλέμμα στον Βοτανικό. Συμφωνείτε με την απόφαση;

Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Με αυτούς τους τρεις αντιπάλους, στα ντέρμπι που θα δώσει στα πλέι οφ του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός θα αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα.

Οι Πράσινοι ενημέρωσαν για την απόφασή τους να αγωνιστούν μόνιμα στο ΟΑΚΑ την επόμενη αγωνιστική περίοδο, τόσο για το πρωτάθλημα δηλαδή, όσο και την Ευρώπη όπου ούτως ή άλλως αγωνίζονται φέτος και να κλείσουν οριστικά ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ιστορίας τους, το γήπεδο "Απόστολος Νικολαΐδης".

Αυτό βέβαια με το βλέμμα την είσοδο στο νέο τους "σπίτι", στον Βοτανικό, από τη σεζόν 2027-28, αφού μεταξύ των άλλων πλεονεκτημάτων, θα υπάρχει και... μπόνους για όσους στηρίξουν την ομάδα την επόμενη περίοδο στο Ολυμπιακό Στάδιο, αποκτώντας προτεραιότητα για την αγορά εισιτηρίου διαρκείας στο νέο γήπεδο.

Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της Λεωφόρου έναντι του ΟΑΚΑ, γνωστά. Προφανώς ένα πολύ μικρότερο γήπεδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο ατμόσφαιρας, αλλά και άνεσης για τους φιλάθλους.

Η κάλπη άνοιξε και περιμένει τις απαντήσεις σας. Έκαναν καλά ή όχι οι Πράσινοι που πήραν αυτή την απόφαση;