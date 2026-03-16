Ντέμης: «Η ΑΕΚ έχει ένα ωραίο… πρόβλημα, ο Παναθηναϊκός καλά κάνει που σκέφτεται την Μπέτις»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στην εκπομπή «Monday FC», σχολίασε τα πεπραγμένα των Big-4 στην 25η αγωνιστική της Super League.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ, αναφέρθηκε στην γκέλα των «κιτρινόμαυρων» στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, αλλά και την εικόνα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ό,τι και να γίνει την τελευταία αγωνιστική, έχουν τρομερό ενδιαφέρον τα πλέι οφ. Ψάχνεις να βρεις ποια ομάδα είναι το φαβορί. Η ΑΕΚ θα έχει κι άλλα ματς στην Ευρώπη. Έχει ένα ωραίο… πρόβλημα η ΑΕΚ, δεν φαντάζομαι να αποκλειστεί από την Τσέλιε.

Ο Πανσερραϊκός εδώ και πολύ καιρό, είναι καλός. Άλλες ομάδες με αυτή τη διαφορά θα τα είχαν παρατήσει. Παλεύει κάθε ματς. Έχει καλή ψυχολογία. Ο Αστέρας πήρε Χ μέσα στη Λάρισα. Δεν βλέπω τίποτε σίγουρο.

Άμα σκεφτούμε τη μεταμόρφωση του Παναθηναϊκό όσον αφορά τη νοοτροπία και την αυταπάρνηση, αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα με την είσοδο κάποιων Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ομάδα, όπως του Τετέι, του Κοντούρη και του Κάτρη.

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να είναι ντεφορμαρισμένος. Ήταν μια ομάδα που έφτιαχνε πολλές φάσεις. Δεν αλλάζει η πορεία του φέτος. Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος στο παιχνίδι.

Η ΑΕΚ δέχτηκε δύο γκολ. Έκανε δύο ισοπαλίες με το ίδιο σκορ σε εκτός έδρας παιχνίδι. Το πρόβλημα ήταν τα τέρματα που δέχτηκε. Ο Βόλος διεκδίκησε παραπάνω πράγματα, ο Ατρόμητος όχι. Υπήρξε έλλειψη αυτο-συγκέντρωσης.

Ο Ολυμπιακός πολύ άνετα κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε κόντρα σε μια οργανωμένη ομάδα. Έχει το μυαλό του στην Μπέτις και πάρα πολύ καλά κάνει. Είχε εννιά αλλαγές. Νομίζω ότι το μυαλό του Παναθηναϊκού είναι στην Ισπανία, δεν μπορώ να πω ότι κάνει λάθος.

Άνοιξε η διαφορά με τους άλλους τρεις. Περίεργο που το παιχνίδι έμεινε στο 0-0, θα έπρεπε να δούμε γκολ. Πιο δίκαιο θα ήταν το 1-1 από το 0-0, για παράδειγμα. Μου έκανε εντύπωση μια φάση με τον Τζούρισιτς (σ.σ η δεύτερη χρονικά), ίσως ήταν πέναλτι»