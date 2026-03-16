Ορίστηκε ημερομηνία για το Super Cup της Super League 2

Έπειτα από συνεδρίαση που έγινε στο ΔΣ, ορίστηκε η ημερομηνία για το Super Cup μεταξύ Καλαμάτας και Ηρακλή.

Στην Stoiximan Super League θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, με τις δύο ομάδες να παίρνουν το πρωτάθλημα στον Νότιο και τον Βόρειο όμιλο της SL2 αντίστοιχα.

Έτσι, οι πρωταθλήτριες θα αγωνιστούν για το Super Cup μεταξύ τους και η αναμέτρηση ορίστηκε για το Σάββατο, 28/03.



Παράλληλα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε τη Δευτέρα, αποφασίστηκε και το πρόγραμμα των Play Outs του Βορείου Ομίλου.



Αυτό, έχει ως εξής:



6η αγωνιστική: Κυριακή 05/04/26

7η αγωνιστική: Μ. Τετάρτη 08/04/26

8η αγωνιστική: Σάββατο 18/04/26

9η αγωνιστική: Τετάρτη 22/04/26

10η αγωνιστική: Κυριακή 26/04/26