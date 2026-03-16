Ορίστηκε ημερομηνία για το Super Cup της Super League 2

Στην Stoiximan Super League θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, με τις δύο ομάδες να παίρνουν το πρωτάθλημα στον Νότιο και τον Βόρειο όμιλο της SL2 αντίστοιχα.
Έτσι, οι πρωταθλήτριες θα αγωνιστούν για το Super Cup μεταξύ τους και η αναμέτρηση ορίστηκε για το Σάββατο, 28/03.
Παράλληλα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε τη Δευτέρα, αποφασίστηκε και το πρόγραμμα των Play Outs του Βορείου Ομίλου.
Αυτό, έχει ως εξής:
6η αγωνιστική: Κυριακή 05/04/26
7η αγωνιστική: Μ. Τετάρτη 08/04/26
8η αγωνιστική: Σάββατο 18/04/26
9η αγωνιστική: Τετάρτη 22/04/26
10η αγωνιστική: Κυριακή 26/04/26