Ανεπίτρεπτα λάθη, το καταστροφικό θα είναι η ΑΕΚ να τα επαναλάβει 

Η ΑΕΚ άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι σε ένα παιχνίδι που η ανάλυσή του είναι απλοϊκή. Και οι αιτίες που χάθηκε το τρίποντο πασιφανείς...

Το πρώτο 45λεπτο ήταν άκρως προβληματικό για την Ένωση. Τουλάχιστον τρεις από τις έντεκα επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς δεν «βγήκαν», με τους Πενράις-Λιούμπιτσιτς να έχουν αρνητική εικόνα και τον Μάνταλο, να κινείται σε ρηχά νερά την ίδια ώρα που και το υπόλοιπο γκρουπ, δυσκολευόταν πάρα πολύ τόσο δημιουργικά όσο και ανασταλτικά, απέναντι σε έναν διαβασμένο Ατρόμητο.

Η ΑΕΚ, ήταν εμφανές πως δεν ένιωθε καλά, δεν έπαιζε στον δικό της ρυθμό, δεν έλεγχε τους χώρους όπως κάνει συνήθως, δεν απειλούσε. Και όχι μόνο δεν απειλούσε, αλλά ήταν και η ομάδα που βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ με το παιδικό γκολ που δέχτηκε όταν κανένας δεν μπόρεσε να δει το… κακό που ερχόταν με τον Μήτογλου να σκοράρει ανενόχλητος την ώρα που Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας και Γιόβιτς δεν μαρκάραν κανέναν.

Τα πράγματα, δε, θα μπορούσαν να είναι ακόμα χειρότερα, αν ο Στρακόσα δεν σταμάταγε το σουτ του Καραμάνη, πριν η μπάλα σταματήσει στο δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νίκολιτς παρενέβη. Εντόπισε το πρόβλημα, έφερε στο ματς τον κορυφαίο του δημιουργό Ορμπελίν Πινέδα και έναν ακόμα παίκτη ικανότατο με την μπάλα στα πόδια τον Ζοάο Μάριο και η ΑΕΚ ανέκτησε την χαμένης της δημιουργία. Μπόρεσε να βάλει την μπάλα κάτω και να την περάσει στα μεσοδιαστήματα παίζοντας το ποδόσφαιρο που ξέρει. Χρειάστηκε έξι λεπτά για να φέρει όλο το παιχνίδι τούμπα χάρη στην τεράστια κλάση του Γιόβιτς αλλά και στον μηχανισμό ανάπτυξης που είχε τεθεί και πάλι σε λειτουργία.

Η ΑΕΚ μάλιστα σε αυτό το καλό της διάστημα, δεν γύρισε το παιχνίδι με γιόμες και άναρχες καταστάσεις αλλά με ωραίο και συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τα άκρα και τον άξονα. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κρατήσει ο Νίκολιτς από το Περιστέρι είναι σίγουρα αυτή η αντίδραση και ο ήρεμος τρόπος που αντιμετώπισε το γκρουπ ένα ματς που είχε στραβώσει άσχημα. Αυτό που σίγουρα πρέπει να αποβάλει, είναι τα δυο ανεπίτρεπτα λάθη που στοίχισαν τη νίκη.

Η ΑΕΚ δύο λεπτά μετά το δεύτερο τέρμα του Γιόβιτς, έζησε ένα… déjà vu και δέχτηκε με τρόπο-καρμπόν το 2-2 πάλι από στατική φάση, πάλι από το δεύτερο δοκάρι, παλι από αντίπαλο παίκτη που δεν τον μάρκαρε κανείς! Ο Μάρκο Νίκολιτς λίγο μετά το φινάλε εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου και έστειλε ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς όλους όσον αφορά τις δύο συγκεκριμένες στιγμές που πλήγωσαν την ομάδα, λέγοντας: «Πληρώνουμε το τίμημα έλλειψης αμυντικής συγκέντρωσης στις στατικές φάσεις. Ήταν αφελής η αντιμετώπισή μας και δεν είχαμε συγκέντρωση. Είναι ανεπίτρεπτο. Κάποιοι παίκτες δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο στην αμυντική λειτουργία».

Θυμίζω πως η ΑΕΚ, είχε χάσει με παρόμοιο τρόπο - πληρώνοντας δηλαδή δυο χαζά λάθη των Ρότα και Πήλιου τότε - άλλους δύο πόντους με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Τότε μάλιστα, είχε γλιτώσει την ήττα στο φινάλε με το γκολ του Φιλίπε Ρέλβας. Συνέβη με τον Βόλο, συνέβη και χθες στο Περιστέρι. Τέσσερις χαμένοι βαθμοί που στην οικονομία ενός πρωταθλήματος που πάει σε οριακές καταστάσεις, δυστυχώς μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Το ζητούμενο πλέον για την ΑΕΚ είναι ένα: Να έμαθε από τα λάθη της και να μην τα επαναλάβει μέσα στα πλέι οφ αλλά και στη συνέχεια της ευρωπαϊκής της πορείας, διότι αυτό θα είναι καταστροφικό να συμβεί στην τελική ευθεία της σεζόν που κρίνονται τα πάντα!