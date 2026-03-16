Η φάση της χρονιάς σε τοπικό της Αθήνας! (vid)

Η φάση της χρονιάς έγινε σε τοπικό πρωτάθλημα της Αθήνας με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Τεννέ!

Στη αναμέτρηση του Ιάσωνα με τη Νέα Σμύρνη για το Β’ Τοπικό, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι στο 85' με το σκορ στο 2–1 και κάπου εκεί ήρθε η φάση της χρονιάς.

Ο Τριάντης εκτέλεσε το πέναλτι όμως ο Τεννές απέκρουσε, με την επαναφορά να φέρνει την μπάλα πάλι στα πόδια του παίκτη της ομάδας της Νέας Σμύρνης, αλλά τον Τεννέ να κάνει και πάλι το θαύμα του, βγάζοντας και το τετ α τετ.

Κι όμως η φάση δεν σταμάτησε εκεί, αφού ακολούθησαν δύο ακόμα σουτ που σταμάτησαν στο δοκάρι, με το σκορ να μένει στο 2-1 και τον Ιάσωνα να φτάνει στη νίκη με ήρωα τον Τεννέ και τη θεά τύχη.

Δείτε την σχετική φάση: