Χαμός στη Μίλαν: Ο Λεάο αντέδρασε στην αλλαγή του σπρώχνοντας τον Αλέγκρι!

Ένα άσχημο σκηνικό διαδραματίστηκε στην αναμέτρηση της Μίλαν με την Λάτσιο, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Ράφαελ Λεάο.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός στο 67ο λεπτό αντικαταστάθηκε από τον Φίλκρουγκ, με τον Λεάο να αντιδράει πολύ άσχημα στην αλλαγή του, αφού αρχικά αρνήθηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο!

Ο Μενιάν, μάλιστα πλησίασε τον Πορτογάλο και τον έπεισε να αποχωρήσει, όμως το επεισόδιο δεν έληξε εκεί αφού ο Ράφαελ Λεάο έσπρωξε τον προπονητή των «ροσονέρι», Μαξ Αλέγκρι, όταν προσπάθησε να τον ηρεμήσει.