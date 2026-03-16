Χαμός στη Μίλαν: Ο Λεάο αντέδρασε στην αλλαγή του σπρώχνοντας τον Αλέγκρι!

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός στο 67ο λεπτό αντικαταστάθηκε από τον Φίλκρουγκ, με τον Λεάο να αντιδράει πολύ άσχημα στην αλλαγή του, αφού αρχικά αρνήθηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο!
Ο Μενιάν, μάλιστα πλησίασε τον Πορτογάλο και τον έπεισε να αποχωρήσει, όμως το επεισόδιο δεν έληξε εκεί αφού ο Ράφαελ Λεάο έσπρωξε τον προπονητή των «ροσονέρι», Μαξ Αλέγκρι, όταν προσπάθησε να τον ηρεμήσει.
🇮🇹🔴⚫️ Rafael Leao salió al minuto 66' en el choque de Milan ante Lazio— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 15, 2026
Y el portugués no estaba muy contento con Allegri 👀🇵🇹pic.twitter.com/CIFbaOoitE