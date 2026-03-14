Έμεινε στο 0-0 η ΑΕΚ Κ19 με τον Ατρόμητο

Στο μηδέν έμειναν ΑΕΚ Κ19 και Ατρόμητος στο γήπεδο Ηφαίστου.

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Ατρόμητο σε αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ19 της Super League 2025-26 στο γήπεδο του Ηφαίστου στο Περιστέρι.

Ήταν ένας πολύ ισορροπημένος αγώνας, με τις δύο ομάδες να χάνουν κάποιες καλές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο β' μέρος. Η ΑΕΚ έφτασε πιο κοντά στο γκολ στο 53' με το απευθείας φάουλ του Παλαιολόγου που απέκρουσε δύσκολα ο Κατσάρας, ενώ και ο γκολκίπερ της ΑΕΚ Ιωάννου χρειάστηκε σε κάποιες περιπτώσεις να κρατήσει το μηδέν με εξαιρετικές επεμβάσεις.

ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Ιωάννου, Χριστακόπουλος, Σαμουργασίδης (82' Λούπας) Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Παναγιωτόπουλος (71' Ράπτης) Παλαιολόγου (82' Καππάτος) Μαρτόπουλος, Γκολφίνος (67' Τζαμαλής) Ζουριδάκης, Θωμάκος (46' Θωμάκος).

