Η Ρόμα δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για τον Ζίρκζεϊ

Ο Τζόσουα Ζίρκζεϊ δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στην Αγγλία και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την μεταγραφή του, το καλοκαίρι του 2024, από την Μπολόνια, και θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία.

Ο 24χρονος Ολλανδός διεθνής φορ δέχεται σκληρή κριτική για τις εμφανίσεις του στην Premier League, έχοντας την περασμένη σεζόν μόλις τέσσερα γκολ σε 28 αναμετρήσεις, σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος έχει σημειώσει δύο τέρματα σε 20 συμμετοχές με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Σύμφωνα μάλιστα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport» ο ατζέντης του ταξίδεψε στην Ιταλία και είχε ξανά επαφές ώστε να μετακινηθεί το καλοκαίρι ως δανεικός στην Ρόμα.

Το σχετικό ρεπορτάζ όμως αναφέρει πως ο μάνατζερ του δεν έχει καταφέρει ακόμη να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της Γιουνάιτεντ, καθώς θέλει να τον παραχωρήσει με κανονική μεταγραφή και όχι δανεικό για να χρηματοδοτήσει τις μεταγραφές της στη καλοκαιρινή αγορά. Η Ρόμα πάντως είναι αισιόδοξη πως τελικά θα καταφέρει να πείσει την αγγλική ομάδα.