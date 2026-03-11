Απορρίφθηκε η προσφυγή του Μπούρμπου κατά του ΟΦΗ

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ απέρριψε την προσφυγή του Χρήστου Μπούρμπου κατά του ΟΦΗ.

Μια νέα δικαστική νίκη πέτυχε ο ΟΦΗ στη διαμάχη του με τον Χρήστο Μπουρμπο. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε προσφύγει ζητώντας την επιβολή κυρώσεων εις βάρος του κρητικού συλλόγου, εξαιτίας της προσφυγής του στα πολιτικά δικαστήρια.

Η πλευρά του Μπούρμπου είχε προσφύγει ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του ΔΣ της Super League που είχε απορρίψει την καταγγελία του, σε πρώτο βαθμό. Σύμφωνα με την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, απορρίπτεται οριστικά, μέσω των δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΠΟ, η έφεση του Χρήστου Μπούρμπου εις βάρος του ΟΦΗ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων την από 17-03-2025 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 7457/17-03- 2025 Έφεση – Προσφυγή του εκκαλούντος Χρήστου Μπούρμπου, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή κατά των εφεσίβλητων, νέας Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, του Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “SUPER LEAGUE 1” και της υπ’ από 12/03/2025 απόφασης του ΔΣ της SUPER LEAGUE 1.

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει αυτήν κατά πλειοψηφία κατ’ ουσία.