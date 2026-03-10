Διαλύει την Αταλάντα η Μπάγερν και 6-0 (vids)

Υπερηχητική Μπάγερν κόντρα στην Αταλάντα, με τους Βαυαρούς να σκοράρουν ακόμη τρεις φορές και να διαλύουν τους Ιταλούς με 6-0.

Δείτε το 4-0 της Μπάγερν: Δείτε εδώ το 5-0 της Μπάγερν: Δείτε το 6-0 της Μπάγερν: