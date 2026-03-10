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Διαλύει την Αταλάντα η Μπάγερν και 6-0 (vids)

Ποδόσφαιρο
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Υπερηχητική Μπάγερν κόντρα στην Αταλάντα, με τους Βαυαρούς να σκοράρουν ακόμη τρεις φορές και να διαλύουν τους Ιταλούς με 6-0.

Δείτε το 4-0 της Μπάγερν:

Δείτε εδώ το 5-0 της Μπάγερν:

Δείτε το 6-0 της Μπάγερν:

 

Διαλύει την Αταλάντα η Μπάγερν και 6-0 (vids)