Ρούμπιο: «Δεν ήμασταν καλύτεροι σε κανένα στοιχείο του αγώνα»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Β΄, Άλβαρο Ρούμπιο, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου μετά την ήττα από τη Μαρκό στο Ρέντη, για τη Super League 2.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν ένα αρκετά κακό παιχνίδι από την πλευρά μας και νομίζω πως ήταν ίσως το χειρότερο που έχουμε παίξει από τότε που ήρθαμε εδώ. Είχαμε απέναντί μας έναν αντίπαλο ο οποίος απαιτεί ένταση και καλό παιχνίδι, όμως δεν ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλό μας σε κανένα στοιχείο του αγώνα και το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει το τι συνέβη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αλήθεια ότι στο πρώτο ημίχρονο ξεκινήσαμε καλύτερα, αλλά όταν δεχτήκαμε το γκολ ανεξήγητα γιατί αγχωθήκαμε και δεν ξέραμε πώς να δημιουργήσουμε το παιχνίδι μας όπως έπρεπε και έτσι ήρθαν και τα υπόλοιπα γκολ του αντιπάλου».