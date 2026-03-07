ΟΦΗ: Χωρίς Νους και Καραχάλιο στον Βόλο

Η αποστολή του ΟΦΗ για το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία ενόψει του αυριανού (8/3, 17:00) αγώνα με τον Βόλο.

Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Νους και τον τραυματία Καραχάλιο, ενώ εκτός πλάνων έμειναν και οι Καλαφάτης, Κοντεκάς, Βούκοτιτς, Καινουργιάκης και Χνάρης.

Στην αποστολή των Κρητικών για τον Βόλο συμμετέχουν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονζάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νέιρα, Φούνταε, Ρομάνο, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Σαλσίδο και Ισέκα.