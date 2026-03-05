Ολυμπιακός: Συγκέντρωση από το πρώτο λεπτό στο ντέρμπι, ζητά ο Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επισημαίνει συνεχώς στους παίκτες του πως πρέπει να μπουν δυνατά στο ντέρμπι και να μη δεχτούν, πάλι, γκολ νωρίς.

Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έχει εστιάσει την προσοχή του ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ζητά από τους παίκτες του να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη.

Στα δύο τελευταία μεγάλα παιχνίδια στο «Γ. Καραϊσκάκης», με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» αναγκάστηκαν να κυνηγούν το σκορ από νωρίς. Το 0-1 έγινε νωρίς και στη συνέχεια τα παιχνίδια πήραν έναν ρυθμό που δεν βοηθούσε τους Πειραιώτες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στις επιλογές τους. Και γι’ αυτό ο Βάσκος ζητά συγκέντρωση από το πρώτο λεπτό, για να μην βρεθούν ξανά στην ίδια θέση.

Ο Μεντιλίμπαρ θέλει οι παίκτες του να μπουν δυνατά στο ντέρμπι, αλλά να μην παρασυρθούν από τον αντίπαλο και να μην επιτρέψει στον ΠΑΟΚ να επιβάλλει τον ρυθμό του.

Μάλιστα, ειδική αποστολή θα έχει ο Ντάνι Γκαρθία στο ντέρμπι, προκειμένου να προσφέρει ισορροπία στη μεσαία γραμμή. Με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει και γι’ αυτό προορίζεται για το βασικό σχήμα.

