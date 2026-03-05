Το διπλό της Γουέστ Χαμ έφερε ισοβαθμία με τη Φόρεστ στη μάχη για τη σωτηρία!

Η μάχη για την παραμονή στην Premier League έχει φουντώσει για τα καλά με την Γουέστ Χαμ μετά το διπλό στην έδρα της Φούλαμ (0-1) να βάζει... φωτιά στην διακεκαυμένη ζώνη.

Τα «σφυριά» πέρασαν από το «Κρέιβεν Κότατζ», επικρατώντας της Φούλαμ με 0-1 και σε συνδυασμό με το 2-2 της Νότιγχαμ Φόρεστ κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, οι δύο ομάδες έχουν από 28 βαθμούς.

Στην 18η θέση που οδηγεί στην Championship βρίσκεται η Γουέστ Χαμ, λόγω διαφοράς τερμάτων (-19), με την Νότιγχαμ Φόρεστ να βρίσκεται στην 17η θέση με (-15 στην διαφορά γκολ).

Οι δύο ομάδες έχουν «καθαρίσει» με τις μεταξύ τους αναμετρήσεις, ωστόσο δεδομένου ότι απομένουν εννιά αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της σεζόν, η μάχη της παραμονής έχει φουντώσει.

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται και η Τότεναμ, που έχει 29 βαθμούς, αλλά και ματς λιγότερο, αφού θα αγωνιστεί την Πέμπτη καθώς θα υποδεχθεί στην έδρα της την Κρίσταλ Πάλας.

Aναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ομάδων

Γουεστ Χαμ

14/3 Γουέστ Χαμ - Μάντσεστερ Σίτι

22/3 Άστον Βίλα - Γουέστ Χαμ

10/4 Γουέστ Χαμ - Γουλβς

20/4 Κρίσταλ Πάλας - Γουέστ Χαμ

25/4 Γουέστ Χαμ - Έβερτον

2/5 Μπρέντφορντ - Γουέστ Χαμ

9/5 Γουέστ Χαμ - Άρσεναλ

17/5 Νιούκαστλ - Γουέστ Χαμ

24/5 Γουέστ Χαμ - Λιντς

Νότιγχαμ Φόρεστ

15/3 Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ

22/3 Τότεναμ - Νότιγχαμ Φόρεστ

11/4 Νότιγχαμ Φόρεστ - Άστον Βίλα

18/4 Νότιγχαμ Φόρεστ - Μπέρνλι

24/4 Σάντερλαντ - Νότιγχαμ Φόρεστ

2/5 Τσέλσι - Νότιγχαμ Φόρεστ

9/5 Νότιγχαμ Φόρεστ - Νιούκαστλ

17/5 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νότιγχαμ Φόρεστ

24/5 Νότιγχαμ Φόρεστ - Μπόρνμουθ