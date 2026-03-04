Πλήγμα στη Μαρκό: Χάνει τη σεζόν ο Σεμπά λόγω τραυματισμού

Δυσάρεστη εξέλιξη για τη Μαρκό, αφού ο αρχηγός της ομάδας, Σεμπά, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει στην προσπάθεια των «πράσινων» μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα και έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο με ασθενοφόρο. Η εικόνα αυτή προκάλεσε ανησυχία σε συμπαίκτες και φιλάθλους.

Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις, δείχνοντας θέμα στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου. Ο έμπειρος άσος θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η αποκατάστασή του υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου πέντε με έξι εβδομάδες, με στόχο να επιστρέψει πλήρως έτοιμος στη νέα αγωνιστική σεζόν.