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Τα καλύτερα στιγμιότυπα στη νίκη της Παρί επί της Μονακό (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στον γαλλικό «εμφύλιο», η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε τη νίκη από την Μονακό με αποτέλεσμα να κλείσει το εισιτήριο της για την επόμενη φάση του Champions League.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα 

Τα καλύτερα στιγμιότυπα στη νίκη της Παρί επί της Μονακό (vid)