Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Τα καλύτερα στιγμιότυπα στη νίκη της Παρί επί της Μονακό (vid) 26-02-2026 06:47 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paris Saint-Germain FC AS Monaco 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στον γαλλικό «εμφύλιο», η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε τη νίκη από την Μονακό με αποτέλεσμα να κλείσει το εισιτήριο της για την επόμενη φάση του Champions League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα «Για ίδιον όφελος»: Λάβρος ο Κώστας Βαξεβάνης κατά Τσίπρα dailymedia.gr «Έβγαζα τα ακουστικά κι έφευγα με κλάματα»: Η Δώρα Παντέλη για την πιο δύσκολη στιγμή στο γήπεδο dailymedia.gr Προσθέτει το «Βαρδινογιάννη»: Ο λόγος που η Όλγα Κεφαλογιάννη αλλάζει το επώνυμό της instanews.gr Μετά το σοκ των μονοψήφιων: Οι 2 μεταγραφές του Ανδρουλάκη για να περάσει το ΠΑΣΟΚ τον Τσίπρα instanews.gr Νο1 της χρονιάς στο Netflix για το κοινό: Αν δεις μόνο μια σειρά τον Ιούνιο, φρόντισε να είναι αυτή menshouse.gr Μετά την απόλυση Σλοτ: Οι αλλαγές που θα δούμε στη Λίβερπουλ αν αναλάβει ο Ιραόλα menshouse.gr Με κόουτς Νίστρουπ: Η νέα θέση στην οποία θα δούμε τον Γιάγκουσιτς σε πολλά ματς του ελληνικού πρωταθλήματος menshouse.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Μπορείς το 10/10 στο ποδοσφαιρικό κουίζ που το 95% χάνει; menshouse.gr Τα καλύτερα στιγμιότυπα στη νίκη της Παρί επί της Μονακό (vid) SHARE