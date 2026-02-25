Στα μισά ο Ελ Κααμπί και οι «συμπαραστάτες» (πίνακες)

Αναλυτικοί πίνακες με γκολ/ασίστ και χρόνο συμμετοχής στις τρεις τελευταίες σεζόν του Ολυμπιακού που… τα λένε όλα

Χωρίς γκολ σε δύο 90λεπτα ενός ευρωπαϊκού ζευγαριού δεν προκρίνεσαι, λέει όλος ο κόσμος από το βράδυ της Τρίτης ως βασικό σχόλιο για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Το ζήτημα, όμως, δεν το αντιλαμβανόμαστε σε όλη του την έκταση αν απομονώσουμε μόνο τους ευρωπαϊκούς αγώνες των «ερυθρόλευκων», ή ακόμα κι αν επίσης απομονώσουμε κάποια κομβικά ματς τον τελευταίο καιρό (Λεβαδειακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, κύπελλο ΠΑΟΚ), στα οποία ο Ολυμπιακός έμεινε μακριά όχι μόνο από το γκολ, αλλά από την παραγωγή παιχνιδιού που φέρνει το γκολ.

Από τον Ολυμπιακό «λείπουν» γκολ και ασίστ σε σχέση με τις δύο προηγούμενες πετυχημένες σεζόν του, το 2023-24 που κατέκτησε το Conference League και το 2024-25 που πήρε το εγχώριο νταμπλ. Κι αυτό δεν χρειάζεται «ειδικά» στατιστικά για να το διαπιστώσει κανείς. Φτάνει μόνο ένας απλός πίνακας, με τους παίκτες που «έγραψαν» έστω ένα γκολ ή μία ασίστ σε όλους τους επίσημους αγώνες του Ολυμπιακού, κάθε διοργάνωσης.

Όπως είναι φανερό από τους πίνακες, ο Ολυμπιακός στηρίχθηκε υπέρ του δέοντος τις δύο προηγούμενες χρονιές στις δυνάμεις του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Κι αυτός το «αντάμειψε» με 33 γκολ τη μία σεζόν και 27 την άλλη. Φέτος, με δέκα αγώνες να απομένουν πια ως τη λήξη των υποχρεώσεων (τέσσερις για την κανονική περίοδο και έξι για τα πλέι οφ) βρίσκεται στα 16 γκολ. Για να φτάσει τα στάνταρ του, πρέπει να πετύχει διψήφιο αριθμό τερμάτων ως το τέλος της σεζόν. Κάτι που, με την τωρινή του εικόνα, μόνο πιθανό δεν μοιάζει.

Το ζήτημα, όμως, δεν είναι μόνο ο Ελ Κααμπί. Είναι λάθος να επικεντρώνεται η κριτική στο ντεφορμάρισμα του Μαροκινού, στο «ξεζούμισμά» του από το Κόπα Άφρικα, τη νηστεία του Ραμαζανιού ή οτιδήποτε άλλο. Από τον Ολυμπιακό λείπουν και τα «περιφερειακά» γκολ. Από παίκτες που σκόραραν μεν πολύ λιγότερο, αλλά σε καίρια σημεία, και πρόσφεραν εναλλακτικές λύσεις, ακόμα και μεγαλύτερη άνεση και χώρους στον Ελ Κααμπί.

Ο δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού φέτος, ο Μεχντί Ταρέμι, μπορεί να έχει εντυπωσιακούς αριθμούς σε σχέση με τα λεπτά συμμετοχής του (διψήφια γκολ και ασίστ), αλλά ούτε εναλλακτική λύση αποτελεί, ούτε και έχει κάνει αισθητή την παρουσία του παίζοντας μαζί με τον Ελ Κααμπί. Τρίτος σκόρερ είναι ο Γιαζίτζι, με την πολύ περιορισμένη συμμετοχή. Παίκτες όπως ο Ποντένσε και ο Ροντινέι, που συμμετείχαν πάρα πολύ στο επιθετικό παιχνίδι, έχουν μείνει γενικά σε ρηχά νερά, ενώ δεν υπάρχει και καμία βοήθεια σ’ αυτό τον τομέα από τους παίκτες που δεν έχουν βασική στόχευση να σκοράρουν, πέρα από κάποιες σποραδικές περιπτώσεις τύπου Κοστίνια.

Μια ματιά στους αριθμούς των προηγούμενων σεζόν κάνει πιο ξεκάθαρο το ζήτημα. Ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχει βρει έναν Κωστούλα ή ακόμα κι έναν Βέλντε του 2024-25, ούτε κι έναν Μασούρα ή έναν Γιόβετιτς του 2023-24. Υποτίθεται ότι αυτά τα γκολ που λείπουν τα περιμένει ο Μεντιλίμπαρ από τις χειμωνιάτικες προσθήκες, τον Αντρέ Λουίζ και τον Κλέιτον, οι οποίοι όμως δεν έχουν βοηθήσει ως τώρα.

Για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει τον τίτλο στα 10 ματς που απομένουν πρέπει να βρει γκολ όχι μόνο από τον Ελ Κααμπί, αλλά και τους «συμπαραστάτες» του.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2025-26

ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΜΑΤΣ (ΧΣ) ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ε 30 (2.133) 16 2 Μεχντί Ταρέμι Ε 30 (1.728) 12 11 Γιουσούφ Γιαζίτζι Μ 24 (693) 7 6 Τσικίνιο Μ 33 (2.079) 6 5 Ζέλσον Μάρτινς Ε 28 (1.877) 5 1 Ρομάν Γιάρεμτσουκ Ε 16(605) 4 1 Παναγιώτης Ρέτσος Α 29 (2.509) 3 0 Ντανιέλ Ποντένσε Ε 26 (1.728) 2 8 Αλέξης Καλογερόπουλος Α 13 (700) 2 1 Ζουλιάν Μπιανκόν Α 21 (1.417) 2 0 Γκαμπριέλ Στρεφέτσα Μ-Ε 21 (850) 1 5 Ροντινέι Α-Μ 27 (1.797) 1 5 Ντιόγκο Νασιμέντο Μ 21 (1.146) 1 3 Φρανσίσκο Ορτέγκα Α 29 (2.380) 1 2 Σαντιάγκο Έσε Μ 32 (2.212) 1 1 Λορέντζο Πιρόλα Α 23 (1.800) 1 1 Κοστίνια Α 27 (1.784) 1 1 Ντάνι Γκαρθία Μ 24 (1.362) 1 0 Χρήστος Μουζακίτης Μ 31 (1.862) 0 3 Ρεμί Καμπελά Μ 10 (428) 0 2 Αντρέ Λουίζ Ε 6 (267) 0 1 Σταύρος Πνευμονίδης Μ-Ε 5 (282) 0 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2024-25

ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΜΑΤΣ (ΧΣ) ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ε 44 (2.822) 27 7 Ρομάν Γιάρεμτσουκ Ε 33 (990) 10 4 Τσικίνιο Μ 42 (3.045) 8 5 Ζέλσον Μάρτινς Ε 38 (2.826) 7 12 Μπάμπης Κωστούλας Ε 35 (1.891) 7 2 Κρίστοφερ Βέλντε Ε 33 (1.738) 6 2 Ροντινέι Α-Μ 45 (3.591) 4 13 Χρήστος Μουζακίτης Μ 36 (2.236) 2 4 Αντρέ Όρτα Μ 6 (255) 2 1 Ζουλιάν Μπιανκόν Α 25 (1.600) 2 1 Λουίς Πάλμα Ε 12 (515) 1 1 Σαντιάγκο Έσε Μ 45 (3.111) 1 1 Παναγιώτης Ρέτσος Α 31 (2.283) 1 1 Γιώργος Μασούρας Ε 17 (518) 1 0 Νταβίντ Κάρμο Α 34 (2.457) 1 0 Κοστίνια Α 39 (2.433) 0 3 Ντάνι Γκαρθία Μ 37 (2.189) 0 2 Γουίλιαν Ε 11 (499) 0 1 Φρανσίσκο Ορτέγκα Α 36 (2.778) 0 1 Μπρούνο Ονιαμαέτσι Α 14 (648) 0 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2023-24