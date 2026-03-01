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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Απόστολος Νικολαΐδης» / Cosmote Sport 1HD
23η αγωνιστική
Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
3 1
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Άρης
ΑΡΗΣ
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Διαιτητης
  • Ταμάς Μπογκνάρ (Ουγγαρία)
  • VAR: Κάταλιν Κούλτσαρ (Ουγγαρία)
  • AVAR: Φέρεντς Καράκο (Ουγγαρία)
Βοηθοι
  • Μπάλας Μπούζας (Ουγγαρία)
  • Πίτερ Κόμπρο (Ουγγαρία)
Τεταρτος
  • Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
Σκορερς
  • 9' Ερνάντεθ
  • 65' Ταμπόρδα
  • 80' Τεττέη
Κιτρινες καρτες
  • 31' Παντελίδης
  • 84' Κοντούρης
Σκορερς
  • 72' Ράτσιτς
Κιτρινες καρτες
  • 24' Μεντίλ
  • 79' Τεχέρο
  • 85' Αλφαρέλα
  • 90+5' Φαμπιάνο

Live: Παναθηναϊκός - Άρης

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