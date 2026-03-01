Live: Παναθηναϊκός - Άρης

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Απόστολος Νικολαΐδης» / Cosmote Sport 1HD
23η αγωνιστική
23η αγωνιστική
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
3 1
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ΑΡΗΣ
Διαιτητης
- Ταμάς Μπογκνάρ (Ουγγαρία)
- VAR: Κάταλιν Κούλτσαρ (Ουγγαρία)
- AVAR: Φέρεντς Καράκο (Ουγγαρία)
Βοηθοι
- Μπάλας Μπούζας (Ουγγαρία)
- Πίτερ Κόμπρο (Ουγγαρία)
Τεταρτος
- Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
Σκορερς
- 9' Ερνάντεθ
- 65' Ταμπόρδα
- 80' Τεττέη
Κιτρινες καρτες
- 31' Παντελίδης
- 84' Κοντούρης
Σκορερς
- 72' Ράτσιτς
Κιτρινες καρτες
- 24' Μεντίλ
- 79' Τεχέρο
- 85' Αλφαρέλα
- 90+5' Φαμπιάνο