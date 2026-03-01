Νέο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό, που παρά την κούραση και το rotation από την Πέμπτη, καθάρισε με 3-1 τον Άρη με τον Τετέι να κλέβει πάλι την παράσταση με γκολ σε δευτερόλεπτα συμμετοχής του! Πλησιάζει η 4αδα για την Ευρώπη, καθοριστικό το ματς με τον ΟΦΗ την Τετάρτη.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Άρη στην Λεωφόρο, γνωρίζοντας πως με νίκη θα έπιανε μετά από πολύ καιρό τον Λεβαδειακό στην 4η θέση και θα είχε φυσικά το πάνω χέρι για την είσοδο στα Play-Offs, αφού έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο (αυτό με τον ΟΦΗ από την πρεμιέρα). Όλα αυτά την στιγμή που εκκρεμεί και η μεταξύ τους αναμέτρηση στην Βοιωτία, που θα λάβει χώρα στις 8 Μαρτίου.

Όπερ και εγένετο, με το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ να επικρατεί με 3-1 χάρη στα γκολ των Χάβι Ερνάντεθ (πρώτο του με την πράσινη φανέλα), Βισέντε Ταμπόρδα και Ανδρέα Τετέι και να ανεβαίνει στους 39 βαθμούς, όσους έχει και η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Όσον αφορά τον Άρη, για τον οποίον σκόραρε ο Ράτσιτς, έμεινε στους 28 και την 6η θέση, έχοντας βέβαια και ματς περισσότερο από το «Τριφύλλι», που εάν επικρατήσει και του ΟΦΗ στην Λεωφόρο θα ανοίξει την διαφορά και θα βρεθεί στην πρώτη 4άδα.

Οι αλλαγές του Ισπανού τεχνικού ήταν ουσιαστικά αυτές που καθόρισαν και το παιχνίδι, αφού ο Τζούρισιτς είχε ασίστ, ο Ταμπόρδα γκολ και... σχεδόν ασίστ και ο Τετέι γκολ, διαμορφώνοντας το 3-1. Το ματς πάντως είχε αρκετή ένταση, αφού υπήρξε έλεγχος του VAR στο μοναδικό γκολ του Άρη και στο δεύτερο τέρμα του Παναθηναϊκού, ενώ οι Θεσσαλονικείς διαμαρτυρήθηκαν στα τελευταία λεπτά και για πέναλτι.

Οι επιλογές των προπονητών

Ο Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε το αγαπημένο του 3-4-2-1, προχωρώντας σε 7 αλλαγές σε σχέση με το ματς της Τσεχίας. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Λαφόν, με τους Ερνάντεθ, Γεντβάι και Κάτρη να αποτελούν την τριάδα των αμυντικών. Αριστερά έπαιξε ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και το δίδυμο των χαφ απαρτιζόταν από Κοντούρη και Τσέριν. Στην κορυφή ήταν ο Σφιντέρσκι, με τους Παντελίδη και Αντίνο πίσω του.

Όσον αφορά τον Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε στο ντεμπούτο του ένα 4-3-3. Στην εστία ήταν ο Αθανασιάδης, με τους Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά και Μεντίλ να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Στο κέντρο άρχισαν οι Γκαρέ, Χόγνκλα και Ράσιτς, ενώ η επιθετική τριπλέτα αποτελείτο από τους Δώνη, Πέρεθ και Καντεβέρε.

Ιδανικό ξεκίνημα για το «Τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και οι πρώτες καλές προϋποθέσεις για να απειλήσει διαμορφώθηκαν στο 4ο λεπτό, όταν ο Κυριακόπουλος προσπάθησε να αποφύγει τον αντίπαλό του από αριστερά και να πατήσει περιοχή, αλλά άνοιξε το κοντρόλ και δεν το κατάφερε. Το δυνατό ξεκίνημα των γηπεδούχων ωστόσο επιβραβεύτηκε 4 λεπτά μετά, όταν ήρθε η φάση του 1-0.

Όλα ξεκίνησαν από μια πολύ όμορφη αντεπίθεση, με τον Σφιντέρσκι να είναι ο τελικός αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή αλλά να αργεί να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Το σουτ του Πολωνού τελικά κόντραρε στον Φαμπιάνο και κατέληξε κόρνερ, με τους «πράσινους» να το εκτελούν με μια έξυπνη κομπίνα. Ο Τσέριν είναι αυτός που έκανε την σέντρα από δεξιά, με τον Παντελίδη να γυρίζει την μπάλα από το πρώτο δοκάρι και τον Ερνάντεθ στο δεύτερο να την σπρώχνει στα δίχτυα για να βάλει μπροστά την ομάδα του.

Δοκάρι για τον Άρη, με προβάδισμα στα αποδυτήρια οι «πράσινοι»

Μετά το πρώτο τέταρτο ο Άρης ανέβασε τα ποσοστά κατοχής του, κράτησε λίγο την μπάλα και έδειξε διάθεση να πιέσει για να βρει την ισοφάριση, αν και ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που στο 23’ θα μπορούσε να απειλήσει, με τον Σφιντέρσκι να σουτάρει άουτ μέσα από την περιοχή, έχοντας κάνει μάλλον και χέρι στο κοντρόλ. Η μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους πάντως ήρθε στο 27ο λεπτό, όταν μετά από ασυνεννοησία στην «πράσινη» άμυνα ο Καντεβέρε έκανε το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Λαφόν, που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.

Με την συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ο Κοντούρης αιφνιδίασε τους πάντες με ένα δυνατό σουτ από τα 30 μέτρα που πέρασε λίγο άουτ, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να απειλήσουν στο 37’, με τον Πέρεθ να κάνει ατομική ενέργεια αλλά την τελευταία στιγμή να κόβεται από τον Κυριακόπουλο σε κόρνερ στα όρια της περιοχής. Ο Γκαρέ εκτέλεσε και ο Φαμπιάνο πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ. Ίδια κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Γεντβάι από το φάουλ του Τσέριν στο 45+1', με το 1-0 να διατηρείται μέχρι την λήξη του ημιχρόνου.

«Χρυσές» αλλαγές Μπενίτεθ, με ασίστ Τζούρισιτς και γκολ Ταμπόρδα

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Γρηγορίου έριξε στο ματς Τεχέρο και Αλφαρέλα, με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται για πέναλτι στο 50ο λεπτό, υποστηρίζοντας ότι ο Κάτρης έκανε χέρι μετά από γέμισμα του Ράτσιτς. Η φάση ωστόσο ελέγχθηκε και κρίθηκε ότι δεν υπήρξε καμία παράβαση, με την αναμέτρηση να συνεχίζεται κανονικά.

Οι πρώτες αλλαγές του «Τριφυλλιού» ήρθαν στο 56ο λεπτό, σε μια διακοπή για κερδισμένο φάουλ σε καλό σημείο κοντά στην περιοχή του Άρη. Ταμπόρδα και Τζούρισιτς αντικατέστησαν τους Αντίνο και Παντελίδη, με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό μάλιστα να χάνει στην εξέλιξη της φάσης μεγάλη ευκαιρία, αφού το σουτ μετά την κακή έξοδο του Αθανασιάδη κόντραρε. Με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ήρθε και η τρίτη αλλαγή του Άρη, με τον Φαντιγκά να αποχωρεί λόγω τραυματισμού και τον Φρίντεκ να μπαίνει στην θέση του.

Ένα λεπτό μετά ο Πέρεθ πάτησε απειλητικά μέσα στην περιοχή και ήταν έτοιμος να εκτελέσει, όμως ο Γεντβάι με καταπληκτικό τάκλιν τον σταμάτησε και παραχώρησε κόρνερ. Το ματς είχε αποκτήσει και πάλι καλό ρυθμό, με τον Σφιντέρσκι να εκτελεί εκτός περιοχής στο 64' αλλά να στέλνει την μπάλα πολύ ψηλά. Τελικά το 2-0 ήρθε ένα λεπτό μετά, με τον Ταμπόρδα να κατεβάζει ανενόχλητος στην περιοχή μετά την εξαιρετική σέντρα του Τζούρισιτς και με διαγώνιο σουτ να στέλνει την μπάλα στην γωνία του Αθανασιάδη.

Ο Ράτσιτς και το VAR έβαλαν ξανά στο ματς τον Άρη

Στο 68’ ο Παναθηναϊκός πήγε να απειλήσει ξανά, με σέντρα του Κοντούρη από δεξιά, την οποία απομάκρυνε τελευταία στιγμή ο Αθανασιάδης. Ένα λεπτό μετά ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να φτιάξουν φάση, με το σουτ του Καντεβέρε από τα όρια της περιοχής να φεύγει άουτ. Στο 72' ο Ράτσιτς κατάφερε να νικήσει τον Λαφόν με δυνατό σουτ, όμως η φάση ελέγχθηκε στο VAR για χτύπημα του Γκαρέ στον Κοντούρη, με τον Μπογκνάρ να βλέπει τα όσα έγιναν στο μόνιτορ και να αποφασίζει να μετρήσει κανονικά το τέρμα.

Το... άγγιγμα του Μίδα ο Τετέι και «τέλος» αγώνα

Πέντε λεπτά μετά την ισοφάριση, ο Αλφαρέλα έκανε το φαλτσαριστό σουτ μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ, με τους Θεσσαλονικείς να ψάχνουν πάντως την ισοφάριση. Στο 79' ο Τετέι αντικατέστησε τον Σφιντέρσκι, γνωρίζοντας καθολική αποθέωση από όλο το γήπεδο, με τον Έλληνα φορ να σκοράρει στην πρώτη του επαφή με την μπάλα μετά από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα και να «κλειδώνει» τη νίκη του Παναθηναϊκού. Η φάση μάλιστα ελέγχθηκε για φάουλ του σκόρερ στον Αθανασιάδη, όμως κρίθηκε ότι δεν υπήρξε παράβαση, με το 3-1 να παραμένει.

Ο Γρηγορίου έβαλε στο ματς και τον Κουαμέ αντί του Καντεβέρε, με την ομάδα του να χάνει στο 85' μεγάλη ευκαιρία όταν ο Λαφόν έκανε τραγικό λάθος και ο Χόνγκλα πλάσαρε άουτ μέσα από την περιοχή, με τους Θεσσαλονικείς να διαμαρτύρονται έντονα για πέναλτι του «πράσινου» τερματοφύλακα. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα μπήκαν στο γήπεδο και οι Μπακασέτας και Σισοκό, με τον τελευταίο να κάνει το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.

Το απευθείας φάουλ του Αλφαρέλα στο 90' πέρασε άουτ, η σέντρα-σουτ του Σισοκό στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων κατέληξε εκτός εστίας, το σουτ του ίδιου παίκτη στο 90+8 ήταν άστοχο και κάπως έτσι το ματς οδηγήθηκε στην λήξη του, με τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει μια πολύτιμη νίκη.

Οι συνθέσεις

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (88' Σισοκό), Τσέριν (88' Μπακασέτας), Παντελίδης (56' Τζούρισιτς), Αντίνο (56' Ταμπόρδα), Σφιντέρσκι (79' Τετέι).

Άρης (Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά (60' Φρίντεκ), Μεντίλ (46' Τεχέρο), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Πέρεθ, Δώνης (46' Αλφαρέλα), Καντεβέρε (83' Κουαμέ).