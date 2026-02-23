Τούντορ: «Η Άρσεναλ είναι τώρα η καλύτερη ομάδα στον κόσμο»

Ο νεός προπονητής της Τότεναμ, Ίγκορ Τούντορ, μετά την ήττα της ομάδας του στο ντέρμπι του Λονδίνου, υποκλίθηκε στην Άρσεναλ, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η Άρσεναλ είναι πιθανότατα η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Ήταν πάρα πολύ για εμάς και είναι ωραίο να ξέρουμε που βρισκόμαστε. Δείχνει την πραγματικότητα.

Τώρα επιβάλλεται να μείνουμε ήρεμοι και ταπεινοί, να κάνουμε restart από την Τρίτη και να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά από ότι κάναμε ως τώρα για να αλλάξουμε τις συνήθειες που έχουμε ως ομάδα.

Το φάρμακο είναι να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να αρχίζουμε να αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Ο μοναδικός δρόμος που υπάρχει είναι αυτός της σκληρής δουλειάς. Βλέπω το πάθος και τη θέληση.

Δεν ήταν ήταν σε θέση να κάνουν αυτά που είχαμε προετοιμάσει. Να μείνουμε ταπεινοί, αυτό είναι το κλειδί για να γίνουμε ομάδα».