Έξαλλοι στη Γιουβέντους με την διαιτησία: «Πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε ορισμένες αδικίες»

Οι άνθρωποι της Γιουβέντους «βράζουν» με την διαιτησία του ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ, με τον πρόεδρο των «μπιανκονέρι», Νταμιάν Κομολί να βάλει κατά πάντων.

Στην Γιουβέντους εκφράζουν έντονα παράπονα για την αποβολή του Πιέρ Καλούλου, με τον Κομολί να τονίζει ότι ήταν μια ντροπιαστική στιγμή για το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάτι ντροπιαστικό συνέβη απόψε, που το έχει δει όλος ο κόσμος. Είναι ένα άθροισμα των λαθών που έχουν συμβεί αυτή τη σεζόν. Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε ορισμένες αδικίες, κάτι πρέπει να γίνει.

Δεν έχει νόημα να μιλάμε για ποδόσφαιρο τώρα. Οι παίκτες είναι απογοητευμένοι και ο προπονητής αισθάνεται αρκετά απογοητευμένος. Απλώς τους είπαμε ότι έπαιξαν έναν καλό αγώνα. Σήμερα υποστήκαμε μια αδικία!

Είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να αγωνιστούμε επί ίσοις όροις εναντίον της Ίντερ. Χάσαμε 3 βαθμούς, το ιταλικό ποδόσφαιρο έχει χάσει πολύ περισσότερους! Κανείς στην Γιουβέντους, από τη διοίκηση μέχρι τους παίκτες, δεν θα εγκαταλείψει τίποτα...»