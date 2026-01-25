Διατήρησε το αήττητο με ανατροπή επί του Ατρόμητου η Κ17 του Παναθηναϊκού

Η Κ17 του Παναθηναϊκού βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στον Ατρόμητο, όμως έκανε την ανατροπή, νίκησε με 2-1 και διατήρησε το αήττητο και την πρωτιά.

Το ματς ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τους «πράσινους», οι οποίοι βρέθηκαν πίσω στην πρώτη καλή στιγμή από το γκολ του Μαγκλογιάννη, μετά από λάθος στην άμυνα. Η αντίδραση όμως ήρθε γρήγορα και ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με τον Φώτη στην διάρκεια του πρώτου μέρους, επαναφέροντας έτσι την ισορροπία.

Στην επανάληψη το «Τριφύλλι» ήταν καλύτερο, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και τελικά βρήκε το γκολ της νίκης με τον Πετούση στις καθυστερήσεις, διατηρώντας έτσι και το αήττητο αλλά και την απόσταση των 5 βαθμών από τον ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής (73΄ Γκαρτζονίκας), Κουμουκέλης (90' Κόκκινος), Σέμος, Τσίγκας, Παπακώστας (57' Κάρο), Κρητικός, Πετούσης, Φώτης, Καραγκούνης (73' Μανγκανιέλο), Νταμπίζας (73' Γέχος).

Ατρόμητος: Λαζαρίδης, Ζάχος, Βασιλειάδης, Τσολακάκης, Σαρηγιάννης, Καρούσης, Γεωργίου, Αλεξάνδρου, Δέμπη, Μαγκλογιάννης, Νασούφι.