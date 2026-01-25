Αστέρας Aktor: Τρέχει με… 250 ο Καλτσάς

Τη δική του ιστορία στη Super League γράφει ο Νίκος Καλτσάς, ο οποίος χθες, στο Αστέρας Aktor-ΑΕΚ έφτασε τις 250 συμμετοχές στην κατηγορία.

Η πρώτη του συμμετοχή έλαβε χώρα στις 20 Απριλίου του 2008 κόντρα στον Λεβαδειακό με τη Βέροιας. Με τη «βασίλισσα του Βορρά» κατέγραψε 87 συμμετοχές, προτού πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό με τον οποίο έπαιξε 20 παιχνίδια.

Με τη φανέλα του Αστέρα Aktor με το χθεσινό έφτασε τα 143 στο πρωτάθλημα ενώ σε όλες τις διοργανώσεις έχει 173 με τους Αρκάδες και 5ος σε συμμετοχές στην ιστορία του.

Στους 250 αγώνες στη Super League έχει σημειώσει 47 τέρματα.