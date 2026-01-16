ΠΑΟΚ: Πώς προέκυψε η ονομασία «Φωλιά Δικέφαλου Αετού» - Οι σκέψεις του Ιβάν Σαββίδη

Η ονομασία της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα αναλάβει τη δημιουργία του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, «Φωλιά Δικέφαλου Αετού», είναι αποκλειστικά μία ιδέα του Ιβάν Σαββίδη - Ποιες είναι ακριβώς οι σκέψεις του ισχυρού άνδρα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, oλοκληρώθηκε η σύσταση της εταιρίας ειδικού σκοπού για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, σηματοδοτώντας την έναρξη της υλοποίησης ενός έργου-ορόσημου για τον Δικέφαλο. Πρόεδρος της εταιρίας είναι ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος επέλεξε το «Φωλιά Δικέφαλου Αετού», ως όνομα της εταιρίας.

Για τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, η σχέση της ομάδας με το γήπεδο δεν είναι απλώς λειτουργική, είναι συναισθηματική. Όπως ανέφερε στους στενούς συνεργάτες του, θέλει ο Δικέφαλος Αετός του ΠΑΟΚ να αποκτήσει τον δικό του χώρο, τον δικό του «ναό», όπως ο αετός έχει τη φωλιά του.

Στον αρχικό σχεδιασμό, η αρχιτεκτονική του γηπέδου αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη συμβολική λογική. Τα δύο φτερά του αετού να καλύπτουν τη δυτική και την ανατολική πλευρά, ενώ τα δύο κεφάλια να «τοποθετούνται» στη βόρεια πλευρά, εκεί όπου θα είναι η Θύρα 4.

Ο ίδιος ο Σαββίδης έχει μιλήσει χαρακτηριστικά στους συνεργάτες του και για την «ακουστική» της φωλιάς. Θέλει η φωνή του κόσμου να μεταφέρεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνει ώθηση στην ομάδα σε κάθε παιχνίδι και να συνιστά το πιο «καυτό» γήπεδο της χώρας.