Έκτη σερί χρονιά με επαρχιακή ομάδα στα ημιτελικά του Κυπέλλου!

Σταθερή η εκπροσώπηση της επαρχίας στους "4" του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson τα τελευταία χρόνια.

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά έξι σερί σεζόν το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ο θεσμός των... εκπλήξεων, εκπροσωπείται από ομάδες της επαρχίας στην ημιτελική του φάση.

Για δεύτερη σερί χρονιά μάλιστα υπάρχουν δύο σύλλογοι της περιφέρειας στους "4" και μάλιστα, όπως και πέρυσι, διασταυρώνονται μεταξύ τους για μία θέση στον τελικό!

Ο Λεβαδειακός απέκλεισε την Κηφισιά και ο ΟΦΗ την ΑΕΚ κι από τις μεταξύ τους μάχες θα προκύψει ο ένας εκ των δύο φιναλίστ, με το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκού να βγάζει τον έτερο.

Όμως και πέρυσι στα ημιτελικά του Κυπέλλου ο ΟΦΗ αντιμετώπισε επαρχιακή ομάδα, τον Αστέρα Τρίπολης, τον οποίο και απέκλεισε για να φτάσει στον τελικό. Εκεί όπου ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό.

Το 2024 ήταν ο Παναιτωλικός που στα προημιτελικά έκανε τη μεγάλη έκπληξη και απέκλεισε τον Ολυμπιακό, αλλά αποκλείστηκε από τον Άρη στους "4". Το 2022 και το 2023 η Λαμία βρέθηκε back to back στα ημιτελικά. Την πρώτη φορά έκανε το "μπαμ" απέναντι στον Άρη στους "8", στην παράταση, ενώ τη δεύτερη ήταν τυχερή καθώς είχε πέσει πάνω σε ομάδα Γ' Εθνικής (πρώτη φορά συνέβη αυτό), τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Εν τέλει αποκλείστηκε από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Το 2021 ήταν ο ΠΑΣ Γιάννινα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στους "8" και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά αλλά σταμάτησε πάνω στον Ολυμπιακό.