Υπόθεση Τσούμπερ: Αποσύρθηκε η Κηφισιά, προχωράει για Ατρόμητο!

Η Κηφισιά έκανε... πίσω τελικά και αποσύρθηκε από την υπόθεση Στίβεν Τσούμπερ, λόγω των απαιτήσεων του Ελβετού, με τον Ατρόμητο πλέον να μπαίνει ζεστά στο παιχνίδι.

Η Κηφισιά έκανε μεγάλη πρόταση για συμβόλαιο 1,5 έτους στον Τσούμπερ, ο 35χρονος πρώην άσος της ΑΕΚ το σκέφτηκε αλλά η υπόθεση έκλεισε καθώς η αθηναϊκή ομάδα αποσύρθηκε επίσημα όταν ενημερώθηκε ότι θέλει συμβόλαιο 2,5 ετών και στην υπόθεση πλέον μπαίνει ζεστά ο Ατρόμητος! Το SDNA έχει το ρεπορτάζ.

Η απαίτηση του Τσούμπερ για μακροχρόνιο συμβόλαιο έκλεισε αρνητικά την περίπτωση μεταγραφής του στην Κηφισιά καθώς διαπιστώθηκε διαφορά φιλοσοφίας με την ομάδα που δεν θέλει να δίνει πολυετή συμβόλαια σε μεγάλους σε ηλικία ποδοσφαιριστές.

Η… απόσυρση της Κηφισιάς βάζει σε πρώτο πλάνο τον Ατρόμητο που ψάχνει έναν παίκτη με ηγετικά χαρακτηριστικά και είναι διατεθειμένος να καλύψει τις απαιτήσεις του έμπειρου άσου.