Ο Τζόλης έχασε στο... νήμα το Χρυσό Παπούτσι: «Είμαι απογοητευμένος, δεν το περίμενα»

Ο Χρήστος Τζόλης βρέθηκε ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσιού στο Βέλγιο, όμως τελικά η κορυφαία ατομική διάκριση της περσινής σεζόν δεν κατέληξε στα χέρια του, με τον ίδιο να μην κρύβει την απογοήτευσή του.

Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας με τη φανέλα της Μπριζ, αποτελώντας έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες της ομάδας. Είναι ενδεικτικό πως στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια της είχε άμεση συμμετοχή σε οκτώ γκολ, δείχνοντας πως βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της καριέρας του.

Οι εμφανίσεις αυτές έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Τότεναμ να συγκαταλέγεται στις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μίντελκερκε, ο Τζόλης ταξίδεψε ως το μεγάλο φαβορί για το Χρυσό Παπούτσι του βελγικού πρωταθλήματος της περσινής αγωνιστικής περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, το βραβείο κατέληξε στον Άρντον Γιασάρι, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στη Μίλαν, μετά τη μεταγραφή του από την Κλαμπ Μπριζ.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Έλληνας εξτρέμ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του. «Ναι, είμαι απογοητευμένος. Ειλικρινά, δεν το περίμενα καθόλου», δήλωσε στην εφημερίδα Het Laatste Nieuws. «Θέλω να συγχαρώ τον Άρντον Γιασάρι, αλλά δεν έχω πολλά να πω. Δημοσιογράφοι και αναλυτές ψηφίζουν, αυτοί αναλύουν το παιχνίδι. Είναι αυτό που είναι».

Στην τελική ψηφοφορία, ο Τζόλης συγκέντρωσε 243 ψήφους, ο Χανς Βανάκεν 304, ενώ ο Γιασάρι έφτασε τις 351 και κατέκτησε τελικά το βραβείο.