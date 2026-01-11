Η Τότεναμ θέλει Τζόλη, αυτός «ψηφίζει» Λίβερπουλ

Η Τότεναμ σχεδιάζει να καταθέσει πρόταση για τον Χρήστο Τζόλη, προκειμένου να τον φέρει στο Λονδίνο αυτόν τον μήνα, όμως ο εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ έχει αποκαλύψει δημόσια την επιθυμία του να μετακομίσει στο Άνφιλντ και να αγωνιστεί με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με τον μεταγραφικό ανταποκριτή του TEAMtalk, Γκρέιμ Μπέιλι, η Τότεναμ έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Χρήστο Τζόλη. Οι Λονδρέζοι βρίσκονται σε αναζήτηση αριστερού εξτρέμ κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και θεωρούν πως ο άσος της Κλαμπ Μπριζ μπορεί να αποτελέσει ιδανική προσθήκη για το σύνολο του Τόμας Φρανκ.

Οι «σπερς» παρακολουθούν στενά την πορεία του 23χρονου τους τελευταίους μήνες και τον έχουν εντάξει στη λίστα των υποψήφιων μεταγραφικών στόχων ενόψει Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρουν πηγές, η Κλαμπ Μπριζ δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει εύκολα και κοστολογεί την αποχώρησή του με τουλάχιστον 40 εκατομμύρια ευρώ στη μέση της σεζόν.

Παρότι η Τότεναμ εκτιμά πως μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά σε αυτές τις απαιτήσεις, το έργο της δυσκολεύει από το γεγονός ότι ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να προτιμά μια μεταγραφή στη Λίβερπουλ.

Ο Έλληνας εξτρέμ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να πιέσει για άμεση αποχώρηση από τον βελγικό σύλλογο, ωστόσο δεν κρύβει ότι ένα βήμα προς τη Λίβερπουλ ή την Μπαρτσελόνα θα αποτελούσε για τον ίδιο ιδανική εξέλιξη.

Μιλώντας στη Het Nieuwsblad και ερωτηθείς για πιθανή μετακίνηση στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Τζόλης ανέφερε: «Θέλω να αγωνιστώ σε μια κορυφαία ομάδα. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μεταγραφής τον Ιανουάριο, πρόσθεσε: «Δεν έχω ενημέρωση για κάποιο συγκεκριμένο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, οπότε δεν το σκέφτομαι. Ίσως εσείς γνωρίζετε περισσότερα από εμένα (γέλια). Προτεραιότητά μου είναι να κατακτήσω πρώτα το πρωτάθλημα εδώ. Φυσικά, ποτέ δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος για το μέλλον.

«Αν εμφανιστεί μια “τρελή” πρόταση από ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα ή η Λίβερπουλ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παρ’ όλα αυτά, δεν θεωρώ πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο μέσα στον χειμώνα».