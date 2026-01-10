«Μάχη Ολυμπιακού – Μπενφίκα για τον Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε»

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε φάση ενίσχυσης του ρόστερ του τον Ιανουάριο και κινείται ενεργά στην αγορά για να καλύψει τις ανάγκες του.

Οι Πειραιώτες έχουν ως προτεραιότητα την απόκτηση αριστερού μπακ, με τον Κουιαμπάνο να παραμένει ο βασικός στόχος. Αν ο δανεισμός του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ολοκληρωθεί, τότε ο Μπρούνο αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα.

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα του αγγλικού TransferFeed αποκαλύπτει πως ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά και την προσθήκη εξτρέμ, έχοντας στο στόχαστρο τον Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε.

Σύμφωνα με τους Άγγλους, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Μπενφίκα ενδιαφέρονται έντονα για τον Βραζιλιάνο, με τους «αετούς» της Λισαβόνας να εμφανίζονται ένα βήμα μπροστά στη διεκδίκησή του.

🔴⚪ Benfica is attempting to complete the signing of Rio Ave's André Luiz this month, with Olympiacos potentially set to challenge for the winger.https://t.co/wrIrq0FOPi#Olympiacos #LigaPortugal #SuperLeagueGR — TransferFeed (@transferfeedcom) January 10, 2026

Το δημοσίευμα σημειώνει:

«Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του 23χρονου Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε, όμως η Μπενφίκα παραμένει το φαβορί. Οι συζητήσεις ανάμεσα στη Μπενφίκα και τη Ρίο Άβε έχουν προχωρήσει, χωρίς όμως να υπάρχει οριστική συμφωνία. Οι υψηλές απαιτήσεις του πορτογαλικού συλλόγου έχουν κάνει τη Μπενφίκα να κοιτά και τον Γουέλσι ως εναλλακτική λύση. Αν οι διαπραγματεύσεις για τον Αντρέ Λουίζ «κολλήσουν», τότε ο Ολυμπιακός μπορεί να ξαναμπεί δυναμικά στο παιχνίδι».

Ο Αντρέ Λουίζ ανήκει στη Ρίο Άβε από τον Ιανουάριο του 2025 και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Τη φετινή χρονιά έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις, μετρώντας επτά τέρματα και έξι ασίστ σε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Η αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο εκτιμάται περίπου στα 4 εκατ. ευρώ, ωστόσο η Ρίο Άβε ζητά κοντά στα 15 εκατ. για να συζητήσει την παραχώρησή του.