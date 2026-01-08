Ράτσιτς: «Το πρώτο γκολ με τον Άρη ήρθε την κατάλληλη στιγμή» (pic)

Ο Ούρος Ράτσιτς μέσω μίας ανάρτησης εξέφρασε τη δική του ικανοποίηση για το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα του Άρη, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Το πρώτο γκολ ήρθε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, ως ένδειξη ότι η χρονιά που ξεκίνησε θα είναι επιτυχημένη και ότι όλα φέτος θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της επιτυχίας και της καλής ενέργειας που πάντα εύχομαι!

Το να πετύχω το πρώτο γκολ για τον Άρη μού έφερε μεγάλη ικανοποίηση, γιατί πιστεύω ότι το πρώτο γκολ οδηγεί πάντα σε περισσότερα γκολ και νίκες!

Ανυπομονώ για όλα όσα βρίσκονται μπροστά μου και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που το πρώτο μου γκολ ήρθε στη μεγάλη γιορτή της Γέννησης του Χριστού. Καλά Χριστούγεννα σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα».

Η σχετική ανάρτηση: