Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ντεμπούτο, απόκρουση, πρόκριση και... MVP για τον Μοναστηρλή

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής έκανε ντεμπούτο στην Τούμπα, απέκρουσε πέναλτι και έδωσε ως «ήρωας» μία πρόκριση από... χρυσάφι για τον ΠΑΟΚ.

Μοναστηρλής: Ο ήρωας του ΠΑΟΚ φορούσε... στολή τερματοφύλακα με τον 21χρονο κίπερ στο ντεμπούτο του να είναι ο MVP με απόκρουση στο πέμπτο και τελευταίο πέναλτι.

Κένι: Αντοχές άλλου επιπέδου για τον Άγγλο, ο οποίος ανεβοκατέβαινε για 90 λεπτά και ευστόχησε σε ένα από τα πέντε πέναλτι.

Κεντζιόρα: Εύστοχος και αυτός από την άσπρη βούλα, ενώ ήταν μέτριος στα αμυντικά του καθήκοντα.

Μιχαηλίδης: Άψογο πέναλτι από τον Έλληνα στόπερ, που έδειξε με την επιστροφή του πόσο έλειψαν από τον ΠΑΟΚ οι μακρινές του μπαλιές.

Μπάμπα: Συνεχίζει τις εμφανίσεις που δεν τον αντιπροσωπεύουν, ελάχιστα θετικά δείγματα στα 90 λεπτά.

Οζντόεφ: Αρκετά φοβισμένος πολλές φορές, καθυστερώντας την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ.

Μεϊτέ: Όχι στην καλύτερη του βραδιά, χωρίς να έχει κάποιο λάθος.

Ζίβκοβιτς: Σκοράρει για το 1-1 και είναι από τους διακριθέντες μεσοεπιθετικά του Δικεφάλου.

Κωνσταντέλιας: Δημιούργησε 7 τελικές ευκαιρίες, χόρεψε την άμυνα του Ατρομήτου, παρόλα αυτά δεν βρήκε δίχτυα.

Τάισον: Δεν είχε αυτό το... κλικ που χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ, όμως πάλεψε από τ΄αριστερά δημιουργώντας κινδύνους.

Γερεμέγιεφ: Θετικότατο ντεμπούτο για τον Σουηδό φορ, ο οποίος πάλεψε, πίεσε και είχε ευκαιρίες να σκοράρει.

Οι αλλαγές:

Ζαφείρης: Ντεμπούτο και... αποθέωση για τον Έλληνα χαφ, ο οποίος έδειξε σιγά σιγά να ενσωματώνεται.

Γιακουμάκης: Με την είσοδό του είχε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρει, όμως η... τύχη δεν ήταν μαζί του.

Καμαρά: Δεν φάνηκε κάποια διαφορά με την είσοδό του, χωρίς να είναι αρνητικός.

Τσάλοβ: Θετικά στοιχεία από τον Ρώσο, όποτε ακούμπησε τη μπάλα. Ελάχιστα λάθη.

