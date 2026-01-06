Σαρρής – Γιαννάκης, τώρα μαζί!

Η διαφαινόμενη σύγκρουση στην ΕΠΟ ήταν αναμενόμενη. Όμως όχι τόσο νωρίς. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης αναδείχτηκε πρόεδρος στην Ομοσπονδία ως μοναδικός υποψήφιος. Στηρίχτηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ενώσεων και η κυριαρχία του στην Εκτελεστική Επιτροπή ήταν οριζόντια.

Ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα ουδέποτε αμφισβητήθηκε και ο Ολυμπιακός κατέληξε σε τρεμπλ. Αρα δεν είχε κανέναν λόγο να στραφεί εναντίον της σημερινής διοίκησης της ΕΠΟ, μέχρι που τιμωρήθηκε ο διαιτητής Βεργέτης. Τότε η ομάδα του Πειραιά θεώρησε ότι η ΚΕΔ στρέφεται εναντίον της.

Η εξέλιξη με τη συγκέντρωση περίπου 15 προέδρων Ενώσεων υπό τον άτυπο σύμβουλο του Ολυμπιακού Γιάννη Παπαδόπουλο σηματοδοτεί τις παρασκηνιακές διεργασίες στην Ομοσπονδία. Η νυν διοίκηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία διαρκή κριτική για θέματα διαιτησίας, παρότι η ΚΕΔ έχει επιλεγεί από την UEFA.

Οι προσεκτικοί παρατηρητές των όσων συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο διαπιστώνουν και κάτι που έχει σχέση με τη σημειολογία: Επανεμφανίζεται ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Γιώργος Σαρρής ως εκλεγμένος πρόεδρος της ΕΠΣ Χίου. Δηλαδή από δήμαρχος, κλητήρας.

Παρά ταύτα ο κ. Σαρρής, που από την πρώτη στιγμή της θητείας του είτε στην προεδρία της ΚΕΔ είτε στην προεδρία της ΕΠΟ δήλωνε οπαδός του Ολυμπιακού, ξεπέρασε τις δικαστικές του περιπέτειες και σκοπεύει να είναι παρών στη συγκέντρωση της Παρασκευής. Ο ίδιος βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα από το 2012 έως το 2014 και αντιμετώπισε την οξύτατη κριτική του Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε στενό συνεργάτη τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Επειδή οι συμμαχίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πάντα ετερόκλητες και (συνεπώς) σύντομες, τώρα ο κ. Σαρρής καλείται να συμπορευτεί με τον κ. Παπαδόπουλο. Βέβαια ο ρόλος του θα περιοριστεί στην προεδρία της ΕΠΣ Χίου, καθώς θεωρείται ότι «κάηκε» εκείνη την κρίσιμη διετία.

Είναι προφανές ότι οι κινήσεις του Ολυμπιακού δεν έχουν στόχο την ανατροπή της σημερινής διοίκησης της ΕΠΟ. Τουλάχιστον αυτήν τη στιγμή. Απλώς θέλουν να δημιουργήσουν ένα έντονο αποτύπωμα στον ποδοσφαιρικό χάρτη και κάποια στιγμή να δρομολογηθεί η ολοκληρωτική επανάκαμψη. Αρα θα ξαναζήσουμε μέρες του 2012.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση που θα τηρήσει η ΑΕΚ. Στην τελευταία γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας τάχθηκε απέναντι στη διοίκηση Γκαγκάτση και επιχείρησε να διαμορφώσει ένα μειοψηφικό αντιπολιτευτικό πόλο. Το ίδιο πάει να κάνει τώρα και ο Ολυμπιακός. Να συμμαχήσουν οι δυο τους είναι λίγο δύσκολο…Όχι -όμως- απίθανο. Έστω συγκυριακά.

