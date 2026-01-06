Ποιες ομάδες θα βρεθούν στα προημιτελικά του Κυπέλλου;

Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας Bettson επιστρέφει με την ενδιάμεση φάση των πλέι οφ, που θα ορίσει τα ζευγάρια των προημιτελικών. Ποιες ομάδες θα συμπληρώσουν την οκτάδα; Ψήφισε στο poll του SDNA.

Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζεται το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, σε αυτή τη νέα του μορφή. Μετά τη φάση των ομίλων, ήρθε η ώρα των πλέι οφ, για να καθοριστεί η πρώτη οκτάδα και τα ζευγάρια των προημιτελικών, που υπόσχονται πολλές συγκινήσεις. Τα παιχνίδια είναι μονά κι αν δεν προκύψει νικητής στην κανονική διάρκεια, η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι, καθώς δεν υπάρχει παράταση.

Η αυλαία ανοίγει στις 15:00 στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Οι «κίτρινοι» έχουν ως στόχο την πορεία στο Κύπελλο και θέλουν να βρεθούν στην οκτάδα και ακόμα πιο πέρα, ενώ και για τους Αγρινιώτες δεν είναι αδιάφορος ο θεσμός. Επόμενος αντίπαλός τους θα είναι ο Παναθηναϊκός. Ποια ομάδα θα προκριθεί;

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Στις 17:30 ο Βόλος κοντράρεται με την Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να μην υποτιμούν τη διοργάνωση. Στον δρόμο τους θα βρεθεί ο Λεβαδειακός. Ποια θα περάσει στην οκτάδα;

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Στις 20:00 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να είναι το φαβορί για να βρεθεί στα προημιτελικά. Οι Περιστεριώτες θα κάνουν την προσπάθειά τους, έχοντας όμως το βλέμμα τους κυρίως στραμμένο στο πρωτάθλημα. Τον νικητή του ζευγαριού περιμένει ο Ολυμπιακός.

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Την Τετάρτη στις 17:00, η ενδιάμεση φάση θα ολοκληρωθεί στο Παγκρήτιο, σε μια επανάληψη των περσινών ημιτελικών. Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Αστέρα Aktor, ενώ και οι δύο ομάδες θέλουν πολύ να βρεθούν στην οκτάδα, με την ομάδα που παράσει να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ.

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