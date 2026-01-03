«Ψάχνεται» για επιστροφή ο Ρομάνο, «γέφυρες» και στον Παναθηναϊκό

Ο Τιάγκο Ρομάνο «ψάχνεται» για επιστροφή στην Ελλάδα και φαίνεται πως έχει προταθεί -μεταξύ άλλων- και στον Παναθηναϊκό.

Ο 19χρονος Αργεντινός εξτρέμ αναδείχθηκε από τις Ακαδημίες του «Τριφυλλιού», όμως το καλοκαίρι του 2024 αποφάσισε να αποχωρήσει ως ελεύθερος και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Ίντερ, αφού ο Παναθηναϊκός δεν ικανοποίησε τις απαιτήσεις του.

Στους «νερατζούρι» δεν έχει καταφέρει να βρει τον ρόλο και τον χρόνο που θα ήθελε και φέτος μετράει 7 συμμετοχές με την Πριμαβέρα, έχοντας όμως μόλις 362 λεπτά στο γήπεδο. Προκειμένου λοιπόν να βρει κάπου ενεργό ρόλο και να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, έχει προταθεί σε ελληνικές ομάδες, επιδιώκοντας την επιστροφή του στην χώρα μας.

Ανάμεσα στις ομάδες που προτάθηκε φαίνεται πως είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άλλωστε «ανοίγει» χώρο στην δεξιά πλευρά της επίθεσης με την πώληση του Τετέ στην Γκρέμιο. Το εάν θα απασχολήσει την ομάδα πάντως είναι κάτι που θα φανεί τις επόμενες ημέρες...