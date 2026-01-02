H επόμενη… πίστα του Ταμπόρδα περνάει από την Ευρώπη – To μήνυμα στον Παναθηναϊκό

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό του Τριφυλλιού.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός ξόδεψε 4,5 εκατ. ευρώ για να φέρει στο Κορωπί τον 24χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό, Βιθέντε Ταμπόρδα από την Μπόκα Τζούνιορς, με στόχο να δώσει νέα πνοή στη μεσοεπιθετική του γραμμή.

Ωστόσο, η πραγματικότητα στον αγωνιστικό χώρο δεν ήταν όπως την περίμεναν οι «πράσινοι».

Μέχρι στιγμής, ο Ταμπόρδα μετρά μόλις 7 συμμετοχές και 1 γκολ σε 235 λεπτά, χωρίς να καταφέρει να βρει μόνιμη θέση στην ενδεκάδα.

Το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό… τρέχει μέχρι το 2029, αλλά όλα δείχνουν ότι το επόμενο βήμα θα είναι ένας δανεισμός ώστε να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και να επιστρέψει δριμύτερος.

Έλα όμως που η ιστορία δεν είναι τόσο απλή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA από πηγές στην Αργεντινή, ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να μετακομίσει σε άλλη ελληνική ομάδα, παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει από άλλα σουπερλιγκάτα κλαμπ.

Η προτεραιότητά του είναι ξεκάθαρη: θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα ή ακόμα και στην πατρίδα του.

Το μήνυμα αυτό έχει ήδη φτάσει στον Παναθηναϊκό, μέσω του ίδιου του παίκτη και των εκπροσώπων του.

Σε κάθε περίπτωση οι «πράσινοι» και ο Ταμπόρδα αναζητούν λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές: παιχνίδια για τον παίκτη και επένδυση που θα διατηρήσει ζωντανή την αξία του για το μέλλον του συλλόγου.

Ο δρόμος προς την (μελλοντική) επανεμφάνιση στο Κορωπί, περνάει από την Ευρώπη.