Πολύ κοντά σε Ρασπαντόρι η Ρόμα

Η Ρόμα βλέπει στον Ρασπαντόρι λύση για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, ενώ ο ίδιος ο παίκτης εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στη Serie A, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Η ιταλική ομάδα κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση του Τζάκομο Ρασπαντόρι, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η συμφωνία προβλέπει αρχικά δανεισμό του Ιταλού επιθετικού, με οψιόν αγοράς.

Οι επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων έχουν προχωρήσει και απομένουν μόνο ορισμένες λεπτομέρειες για να «κλειδώσει» το deal.

Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής θα παίξουν οι προσωπικοί όροι του Ρασπαντόρι, καθώς η τελική έκβαση εξαρτάται από τη συμφωνία του παίκτη με τους «τζιαλορόσι».