«Σκέφτεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό ο Γιαζίτσι»

Να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό σκέφτεται πολύ σοβαρά ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, συμφωνα με ρεπορτάζ από τη Γαλλία.

Δύσκολα φαίνεται πως θα παραμείνει στον Ολυμπιακό ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, με τον Τούρκο να φέρεται πως σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει απο τους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, συμφωνα με την Equip, ο Γιαζίτσι δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του, ενώ παράλληλα είναι κομμένος και από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη λίστα του Champions League.

Έτσι, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Τούρκος μέσοεπιθετικός εξετάζει όλες τις επιλογές που έχει και μεταξύ αυτών είναι και η επιστροφή στη Γαλλία για κάποια ομάδα της Ligue 1.