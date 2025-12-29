Φανταστικός Βέργος με χατ τρικ – Ο Μάτα γονάτισε για να του… γυαλίσει το παπούτσι (vids)

Ο Νίκος Βέργος συνεχίζει το εντυπωσιακό του σερί στην Αυστραλία, πραγματοποιώντας ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα της Μέλμπουρν Βίκτορι απέναντι στη Γουέλινγκτον Φοίνιξ.

Ο Έλληνας επιθετικός, που είχε ήδη σκοράρει δύο φορές στο προηγούμενο ματς με την Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ για την 8η αγωνιστική, αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του και σημείωσε χατ τρικ στο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής το πρωί της Δευτέρας (29/12).

It's a dream start for @gomvfc 🔥



Nikos Vergos makes no mistake from directly in front, getting on the end of a pinpoint Nishan Velupillay delivery to give the hosts an early lead 🎯



Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/PPHw0RjYq7 — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025

Το πρώτο του γκολ ήρθε πολύ νωρίς, μόλις στο 7ο λεπτό, όταν αξιοποίησε ιδανικά τη σέντρα του Βελουπιλάι και με δυνατή κεφαλιά από το κέντρο της άμυνας των φιλοξενούμενων έκανε το 1-0.

Στο 42’ χτύπησε ξανά: με νέα σέντρα από τα δεξιά, αυτή τη φορά του Ρόουλινς, ο Βέργος κέρδισε κατά κράτος τον αντίπαλό του και με εντυπωσιακή κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1, δίνοντας ξανά προβάδισμα στη Βίκτορι.

Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, στο 47’, ολοκλήρωσε την προσωπική του παράσταση. Μετά από άψογο συνδυασμό των συμπαικτών του και γύρισμα του Ρόουλινς στο σημείο του πέναλτι, πλάσαρε εύστοχα για το 3-1, ολοκληρώνοντας το χατ τρικ του.

Two for Victory, two for Vergos ✌️



That's now four goals in three games for Melbourne's number nine, this one a brilliant header from 12 yards to earn Victory back the lead 💥



Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/ONZCHYIriM — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025

Το παιχνίδι τελικά έληξε 5-1 υπέρ της Μέλμπουρν Βίκτορι, με τους Κλαρισμάριο και Γέλατσιτς να προσθέτουν άλλα δύο γκολ στο σκορ.