Φανταστικός Βέργος με χατ τρικ – Ο Μάτα γονάτισε για να του… γυαλίσει το παπούτσι (vids)

Ο Έλληνας επιθετικός, που είχε ήδη σκοράρει δύο φορές στο προηγούμενο ματς με την Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ για την 8η αγωνιστική, αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του και σημείωσε χατ τρικ στο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής το πρωί της Δευτέρας (29/12).
Το πρώτο του γκολ ήρθε πολύ νωρίς, μόλις στο 7ο λεπτό, όταν αξιοποίησε ιδανικά τη σέντρα του Βελουπιλάι και με δυνατή κεφαλιά από το κέντρο της άμυνας των φιλοξενούμενων έκανε το 1-0.
Στο 42’ χτύπησε ξανά: με νέα σέντρα από τα δεξιά, αυτή τη φορά του Ρόουλινς, ο Βέργος κέρδισε κατά κράτος τον αντίπαλό του και με εντυπωσιακή κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1, δίνοντας ξανά προβάδισμα στη Βίκτορι.
Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, στο 47’, ολοκλήρωσε την προσωπική του παράσταση. Μετά από άψογο συνδυασμό των συμπαικτών του και γύρισμα του Ρόουλινς στο σημείο του πέναλτι, πλάσαρε εύστοχα για το 3-1, ολοκληρώνοντας το χατ τρικ του.
Το παιχνίδι τελικά έληξε 5-1 υπέρ της Μέλμπουρν Βίκτορι, με τους Κλαρισμάριο και Γέλατσιτς να προσθέτουν άλλα δύο γκολ στο σκορ.
NIKOS VERGOS HAT-TRICK ALERT! 🪄🎩— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025
What a night Victory's number nine is having! He gets his third of the match in just the 47th minute to extend Melbourne's lead to two! 🔥
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