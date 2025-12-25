Τα μυθικά ακίνητα των Μπέκαμ – Πού ζει το ζευγάρι των $450 εκατομμυρίων (pics)

Η εξαιρετική πορεία του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο διεθνές ποδόσφαιρο και η επιρροή της Βικτόρια Μπέκαμ στη σύγχρονη πολυτελή μόδα έχουν καταστήσει την οικογένεια από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολιτισμικά επιδραστικές στον κόσμο.

Το ζευγάρι μεγάλωσε τέσσερα παιδιά υπό τη συνεχή προσοχή των μέσων ενημέρωσης, διατηρώντας ταυτόχρονα μια προσεκτικά διαχειριζόμενη εικόνα στους χώρους του αθλητισμού, της μόδας και της δημοσιότητας.

Έγιναν για πρώτη φορά ευρέως γνωστοί το 1997, όταν η Βικτόρια ξεχώρισε στη διεθνή ποπ σκηνή ως μέλος των Spice Girls και ο Ντέιβιντ βρισκόταν στην αρχή μιας πορείας που θα τον ανέδειχνε ως παγκόσμιο ποδοσφαιρικό είδωλο. Στη διάρκεια της καριέρας του, από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ καθιερώθηκε ως ένας από τους πλέον κερδοφόρους και αναγνωρίσιμους αθλητές της εποχής του, συνδυάζοντας υψηλές αγωνιστικές επιδόσεις με ισχυρή εμπορική και πολιτισμική επιρροή.

Το 2013 ανακηρύχθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στον κόσμο, κερδίζοντας πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια από ποδοσφαιρικά συμβόλαια και εμπορικές συμφωνίες. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, επένδυσε στην Inter Miami CF, σε εταιρείες αλκοολούχων ποτών και προϊόντων περιποίησης, καθώς και στο Studio 99, το οποίο παρήγαγε τη σειρά «Beckham» στο Netflix το 2023. Τον Νοέμβριο του 2025 τιμήθηκε με τον τίτλο του «ιππότη» από τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ σε επίσημη τελετή στο Κάστρο του Γουίντσορ, ως αναγνώριση της προσφοράς του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία.

Μετά τη διάλυση των Spice Girls το 2001, η Βικτόρια Μπέκαμ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Virgin Records και κυκλοφόρησε ένα ομώνυμο σόλο άλμπουμ, από το οποίο δύο singles έφτασαν στο «Top 10» του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συνέχεια αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στον κόσμο της μόδας, ιδρύοντας την εταιρεία Victoria Beckham Holdings Limited, η οποία καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο αξιόλογα ονόματα του κλάδου και τιμήθηκε με το βραβείο «Designer Brand of the Year» το 2011.

Το ζευγάρι διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων παγκοσμίως, το οποίο περιλαμβάνει σύγχρονα αστικά ρετιρέ, ιστορικές εξοχικές κατοικίες και πολυτελείς παραθαλάσσιες επαύλεις. Η συνολική καθαρή τους περιουσία ανέρχεται στα 450 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τους έχει επιτρέψει να επενδύσουν σε μερικές από τις πιο περιζήτητες τοποθεσίες διεθνώς, σύμφωνα με το therichest.com.

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των κατοικιών που έχουν φιλοξενήσει την οικογένεια κατά καιρούς, από την αγγλική ύπαιθρο έως τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών.

7. Το Παλάτι Μπέκινγχαμ

Το ζευγάρι, ήδη γνωστό από τον χώρο της μόδας και του ποδοσφαίρου, απασχόλησε εκτενώς τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης το 1999 με την αγορά του Rowneybury House, μιας επιβλητικής και διατηρητέας κατοικίας στο Χερτφορντσάιρ. Η τιμή αγοράς ανήλθε σε 3,14 εκατομμύρια δολάρια για την ιστορική έπαυλη, η οποία περιβάλλεται από 24 στρέμματα προσεκτικά διαμορφωμένων κήπων. Ο Τύπος της εποχής αποκάλεσε την κατοικία «Beckingham Palace», και το παρατσούκλι γρήγορα έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό.

Με την πάροδο του χρόνου, το κτήμα εξελίχθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις συνήθειες, τις προτεραιότητες και την κοινή προτίμησή τους για ιδιωτικότητα και διακριτική πολυτέλεια. Η κατοικία διαθέτει επτά υπνοδωμάτια και περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα ανέσεων, όπως θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, ιδιωτικό γυμναστήριο, ηχομονωμένο στούντιο ηχογράφησης και αίθουσα παιχνιδιών.

Η διακόσμηση των εσωτερικών χώρων ξεχωρίζει για τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της. Η Βικτόρια έχει δηλώσει ότι κάθε δωμάτιο «διακοσμήθηκε με μοναδικό στυλ, ώστε το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό και φανταχτερό, αλλά όχι υπερβολικό». Ένα από τα δωμάτια διαμορφώθηκε με θέμα «μπουντουάρ», με καθρέφτες στην οροφή και λεοπάρ μοτίβα, ενώ το παιδικό δωμάτιο διακοσμήθηκε με χειροποίητες ζωγραφιές βασισμένες σε κλασικούς ήρωες της Disney.

Ένα από τα μπάνια ήταν διακοσμημένο με θέμα την Όντρεϊ Χέμπορν, τη διάσημη ηθοποιό και σύμβολο του κινηματογράφου και της μόδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπάνιο περιλάμβανε τουαλέτες με μονογράμματα και ειδικά σχεδιασμένους καθρέφτες, όπως φαίνεται σε παλαιότερη διαδικτυακή αναπαράσταση της κατοικίας. Το οικόπεδο επίσης περιλάμβανε διαμορφωμένους κήπους, λαβύρινθο από φράχτες, γήπεδα τένις και ποδοσφαίρου. Μια ειδικά κατασκευασμένη παιδική χαρά με ψεύτικα αρχαία αγάλματα προσέθετε ένα θεατρικό στοιχείο στον εξωτερικό χώρο.

Οι Μπέκαμ διατήρησαν την ιδιοκτησία για περισσότερα από δέκα χρόνια. Την πούλησαν το 2014, με κέρδος που, σύμφωνα με πληροφορίες, υπερέβη τα 11 εκατομμύρια δολάρια.

6. Ισπανική έπαυλη

Όταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2003, η οικογένεια βρέθηκε στο επίκεντρο του αθλητικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος στην Ισπανία. Χρειάστηκαν δύο χρόνια και αρκετές μισθώσεις πριν εγκατασταθούν μόνιμα στη Μαδρίτη το 2005. Το σπίτι που επέλεξαν ήταν μια διώροφη έπαυλη πέντε υπνοδωματίων, με τοσκανική αρχιτεκτονική, στη φημισμένη πολυτελή συνοικία Λα Μοραλέχα, για την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, πλήρωσαν σχεδόν 4 εκατομμύρια δολάρια.

Η κατοικία εκτεινόταν σε οικόπεδο δύο στρεμμάτων και περιλάμβανε περιποιημένους κήπους, γήπεδο τένις κανονικών διαστάσεων, εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα, μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου και έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά. Πριν εγκατασταθούν, οι Μπέκαμ συνεργάστηκαν με έναν ειδικό σύμβουλο, ο οποίος τους καθοδήγησε στην οργάνωση και διαρρύθμιση του χώρου ώστε η ενέργεια του σπιτιού να ρέει αρμονικά. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, επένδυσαν 430.000 δολάρια σε δομικές αλλαγές, αναβάθμιση του φωτισμού και αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον που συνδύαζε ισορροπία, άνεση και αρμονία.

Η διαρρύθμιση και οι ανέσεις της κατοικίας είχαν σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση και την ιδιωτικότητα, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της οικογένειας κατά τη διάρκεια της θητείας του Ντέιβιντ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το 2007, μετά τη μεταγραφή του Ντέιβιντ στο LA Galaxy, η οικογένεια μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας πίσω την ισπανική έπαυλη. Το σπίτι στη Μαδρίτη έμεινε κενό και τέθηκε προς πώληση σε μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης στην ισπανική αγορά ακινήτων. Τελικά, πωλήθηκε σε έναν επιχειρηματία με έδρα τη Μαδρίτη για περίπου 5,2 εκατομμύρια δολάρια.

5. Διαμέρισμα στο Burj Khalifa



Οι Μπέκαμ εισήλθαν στην αγορά ακινήτων του Ντουμπάι το 2003, αποκτώντας μια πολυτελή βίλα στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα. Το παραθαλάσσιο ακίνητο μεταβιβάστηκε αργότερα το 2009 στους γονείς της Βικτόρια. Τον ίδιο χρόνο, το ζευγάρι απέκτησε ένα διαμέρισμα σε πολυώροφο κτήριο στο Burj Khalifa. Το διαμέρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, κόστισε περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το ένα από τα πιο πολυτελή του κτιρίου.

Στο Burj Khalifa, οι τιμές των κατοικιών ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση τους. Τα μικρότερα διαμερίσματα κοστίζουν περίπου 544.000 δολάρια, ενώ τα μεγαλύτερα, όπως τα ρετιρέ, μπορούν να φτάσουν έως και τα 27 εκατομμύρια δολάρια. Οι ετήσιες χρεώσεις υπηρεσιών διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος του διαμερίσματος και μπορεί να φτάσουν έως 136.000 δολάρια. Οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση σε πλήθος πολυτελών εγκαταστάσεων, όπως τέσσερις πισίνες, δύο γυμναστήρια, υπηρεσίες σπα και το πολυεπίπεδο health club, γνωστό ως «The Club». Επιπλέον, διαθέτει βιβλιοθήκη, χώρους εκδηλώσεων, εστιατόρια και ένα εσωτερικό σούπερ μάρκετ, προσφέροντας άνεση και πολυτέλεια σε κάθε καθημερινή ανάγκη.

Ο πύργος διαθέτει επίσης τρία ειδικά επίπεδα που λειτουργούν ως χώροι υποδοχής και συγκέντρωσης κατοίκων, στα οποία μπορούν να διοργανωθούν ιδιωτικές εκδηλώσεις και ομαδικές δραστηριότητες. Στο υψηλότερο σημείο του κτιρίου, στον 148ο όροφο, υπάρχει υπαίθριος χώρος με πανοραμική θέα, ο οποίος θεωρείται ο ψηλότερος του είδους του στον κόσμο. Το διαμέρισμα των Μπέκαμ στο Burj Khalifa χρησιμοποιούνταν τόσο ως κατοικία, όσο και ως χώρος για φιλοξενία φίλων και συνεργατών κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, προσφέροντας ένα ασφαλές και πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον στο κέντρο του Ντουμπάι.

4. Κατοικία στο Λονδίνο



Το 2013, οι Μπέκαμ απέκτησαν ένα πολυτελές αρχοντικό στο Χόλαντ Παρκ, πληρώνοντας 37,9 εκατομμύρια δολάρια για τη βικτοριανή κατοικία. Το σπίτι βρίσκεται σε μια από τις πιο περιζήτητες περιοχές του κεντρικού Λονδίνου και αποτελείται από τέσσερις ορόφους. Το 2016 υποβλήθηκε σε εκτεταμένη ανακαίνιση, η οποία κόστισε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια και περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την κατασκευή ενός ιδιωτικού παραρτήματος σε γειτονικό οικόπεδο για τον γιο τους, Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Η κατοικία περιλαμβάνει έξι υπνοδωμάτια και μια σειρά από πολυτελείς ανέσεις. Η κουζίνα, σχεδιασμένη για απαιτητικές μαγειρικές, διαθέτει μαύρα ντουλάπια και μονόχρωμους πάγκους με λιτές και κομψές γραμμές. Στο κέντρο έχει τοποθετηθεί μια μεγάλη μαύρη εστία, την οποία ο Ντέιβιντ φροντίζει προσωπικά μετά το μαγείρεμα. Σε ένα επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ τους στο Netflix, ο ίδιος ανέφερε πόσο σχολαστικά συντηρεί την κουζίνα, υπογραμμίζοντας την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη λειτουργικότητα του χώρου.

Η ιδιοκτησία διαθέτει επίσης εσωτερική πισίνα, μια ειδικά σχεδιασμένη πασαρέλα μόδας, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, σαλόνι μανικιούρ και κελάρι κρασιών. Ένα κρυφό πέρασμα κάτω από τον πίσω κήπο έχει περιγραφεί σε ορισμένες αναφορές ως «τούνελ διαφυγής», αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Στον επάνω όροφο, μια σουίτα γκαρνταρόμπας έχει σχεδιαστεί και συντηρείται προσωπικά από τον Ντέιβιντ, προσφέροντας έναν χώρο υψηλής λειτουργικότητας και προσοχής στη λεπτομέρεια.

Οι ντουλάπες, που φτάνουν από το δάπεδο μέχρι την οροφή και διαθέτουν ενσωματωμένο φωτισμό, έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε τα ρούχα να τακτοποιούνται με απόλυτη ακρίβεια. Στη σειρά του Netflix, εξηγεί ότι κάθε ντουλάπι περιέχει διαφορετικά είδη: σακάκια, τζιν, πουκάμισα, πλεκτά, T-shirts ταξινομημένα κατά χρώμα, διπλωμένες κάλτσες και συρτάρια με τακτοποιημένα εσώρουχα. Μια άλλη ντουλάπα έχει πουκάμισα στο πάνω μέρος και σακάκια στο κάτω, ενώ μια τρίτη φυλάσσει παντελόνια και οργανώνει τα τζιν ανά στυλ.

3. Εξοχική κατοικία στα Κότσγουολντς

Το 2016, η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επένδυσαν 7,6 εκατομμύρια δολάρια σε μια εξοχική κατοικία στα Κότσγουολντς, μια περιοχή που παραδοσιακά προτιμάται από μέλη της βασιλικής οικογένειας και διασημότητες που αναζητούν ιδιωτικότητα έξω από το Λονδίνο. Η κατοικία ενώνει τρία παλιά κτίσματα, δημιουργώντας έναν ενιαίο χώρο εννέα υπνοδωματίων που συνδυάζει ιστορική αρχιτεκτονική και σύγχρονο σχεδιασμό, με τοίχους από εμφανή τούβλα, διακοσμητικά κέρατα και γεωμετρικά δάπεδα.

Ο Βρετανός σχεδιαστής κήπων Μάρκους Μπάρνετ ανέλαβε να διαμορφώσει εκ νέου το κτήμα των 81.000 τετραγωνικών μέτρων, δημιουργώντας ένα τοπίο που μοιάζει με φυσικό περιβάλλον. Στο κέντρο του κτήματος υπάρχει μια τεχνητή λίμνη με νερό, γύρω από την οποία απλώνονται κήποι, λιβάδια με αγριολούλουδα, ανοιχτοί χώροι και ένας ανοιχτοί χώροι και μια έκταση με 23 διαφορετικά είδη δέντρων. Ένα παλιό γήπεδο τένις μετατράπηκε σε γήπεδο ποδοσφαίρου με κερκίδες, δημιουργώντας έναν λειτουργικό και ψυχαγωγικό χώρο.

Σε ένα τμήμα του κτήματος υπάρχει μελισσοκομείο, το οποίο διαχειρίζεται προσωπικά ο Ντέιβιντ. Σε συνέντευξή του στο Time τον Μάιο, αποκάλυψε ότι χάρισε ένα βάζο με μέλι από το κτήμα στον βασιλιά Κάρολο. Οι Μπέκαμ εμπλούτισαν την εμπειρία του ακινήτου με μια παραδοσιακή εσθονική σάουνα, ένα τζακούζι και μια μικρή πισίνα. Κοντά στη λίμνη έχει στηθεί μια μεγάλη σκηνή σε στυλ σαφάρι, που κόστισε 61.000 δολάρια για να τοποθετηθεί, και διαθέτει εξωτερική κουζίνα με φούρνο από μέταλλο, η οποία χρησιμοποιείται και για γεύματα.

Η αίθουσα κρασιών, όπου γυρίστηκαν αρκετές σκηνές της σειράς ντοκιμαντέρ του ζευγαριού για το Netflix, διαθέτει ξύλινη επένδυση, ζεστό φωτισμό, έναν πράσινο βελούδινο καναπέ, τζάκι με ξύλα και ράφια γεμάτα κρασιά. Σε ξεχωριστό χώρο υπάρχει αίθουσα παιχνιδιών με τραπέζι μπιλιάρδου και μια παλιά ηλεκτρονική παιχνιδομηχανή σε στυλ arcade. Η κουζίνα συνδυάζει ανοιχτά ξύλινα ράφια, ένα μεγάλο τραπέζι σε αγροτικό στιλ και παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Ο Ντέιβιντ ανέφερε στο Men’s Health ότι απολαμβάνει πολύ το μαγείρεμα και είναι περήφανος για τα πιάτα που ετοιμάζει. Μετά από αρκετές ανακαινίσεις, η εξοχική κατοικία εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 14,7 εκατομμύρια δολάρια.

2. Ρετιρέ στο Μαϊάμι



Μετά από περισσότερους από δώδεκα μήνες αναζήτησης, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, αγόρασε το 2020 ένα ρετιρέ 960 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο του Μαϊάμι, έναντι 24 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αγορά έγινε καθώς η ομάδα του, η Inter Miami CF, επεκτεινόταν. Το ρετιρέ καταλαμβάνει έναν ολόκληρο ιδιωτικό όροφο του One Thousand Museum, ενός ουρανοξύστη 60 ορόφων που σχεδιάστηκε από τη διάσημη αρχιτέκτονα Ζάχα Χαντίντ και περιλαμβάνει μόλις 10 ρετιρέ ανάμεσα σε 84 συνολικά διαμερίσματα.

Η κατοικία διαθέτει επίσης πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με κορυφαίες συσκευές, ξεχωριστό δωμάτιο για προσωπικό γυμναστήριο, αίθουσα ψυχαγωγίας και γραφείο. Οι χώροι είναι ανοιχτοί και φωτεινοί, με μεγάλο καθιστικό και τραπεζαρία. Η προσεγμένη επιλογή υλικών κατασκευής και η σύγχρονη αισθητική ολοκληρώνουν ένα περιβάλλον που προσφέρει άνεση και πολυτέλεια σε κάθε λεπτομέρεια.

Ο πύργος προσφέρει στους κατοίκους του ένα επίπεδο ανέσεων που ξεπερνά εκείνο των συνήθων πολυτελών συγκροτημάτων, συνδυάζοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με χώρους σχεδιασμένους για άνεση και ιδιωτικότητα. Οι κάτοικοι έχουν στη διάθεσή τους ελικοδρόμιο, τετραώροφη πτέρυγα για δραστηριότητες ευεξίας, σπα με όλες τις παροχές, πισίνα υπερχείλισης, ιδιωτικά σαλόνια και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για εκδηλώσεις. Κάθε ρετιρέ διαθέτει ανελκυστήρα που ανοίγει απευθείας στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στους κοινόχρηστους χώρους του πύργου χρησιμοποιούνται ειδικά αρώματα και παρέχονται υπηρεσίες φιλοξενίας, που έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Forbes Travel Guide. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας ανάπτυξης, η μοναδικότητα του πύργου «οφείλεται στον συνδυασμό ιδιωτικότητας, εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής, πλήρως εξοπλισμένων παροχών και εξαιρετικής τοποθεσίας, στοιχεία που προσελκύουν συστηματικά αγοραστές από όλο τον κόσμο που αναζητούν πολυτελείς κατοικίες».

1. Υπερπολυτελής έπαυλη στο Μαϊάμι

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βρέθηκαν στα πρωτοσέλιδα στα τέλη του 2024, όταν αγόρασαν μια έπαυλη μπροστά στη θάλασσα στο Μαϊάμι έναντι 80 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας την μία από τις πιο ακριβές αγορές ακινήτων διασημοτήτων εκείνης της χρονιάς. Το ειδικά σχεδιασμένο κτήριο, του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2023, διαθέτει απευθείας πρόσβαση στη θάλασσα και ιδιωτική προβλήτα για σκάφη. Η κατοικία περιλαμβάνει εννέα υπνοδωμάτια και εννέα μπάνια, με ψηλά ταβάνια και μεγάλους γυάλινους τοίχους που ανοίγουν και γίνονται ευρύχωρες βεράντες, προσφέροντας άπλετη θέα και άφθονο φυσικό φως σε όλους τους χώρους.

Η έπαυλη, σχεδιασμένη από τον Τσόεφ Λέβι Φίσμαν, συνδέει αρμονικά τους εσωτερικούς με τους εξωτερικούς χώρους. Στο εσωτερικό, υπάρχει μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ένα ιδιωτικό σπα, ένα home theater και ένα γυμναστήριο, όλα με υψηλής ποιότητας παροχές και μινιμαλιστική αισθητική. Ψηλοί φοίνικες περιβάλλουν το ακίνητο, προσφέροντας ιδιωτικότητα και προστασία από τους κοντινούς δρόμους και τις γύρω κατοικίες.

Στην οροφή, μια ταράτσα προσφέρει πανοραμική θέα στον ωκεανό και την πόλη, ενώ οι εξωτερικοί χώροι περιλαμβάνουν μια προσεκτικά διαμορφωμένη πισίνα μέσα σε περιποιημένους κήπους. Η έπαυλη απέχει περίπου 40 λεπτά με το αυτοκίνητο από το γήπεδο της Inter Miami CF, διευκολύνοντας τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, συνιδιοκτήτη και επικεφαλής της ομάδας, στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Το ακίνητο παραμένει στην οικογένεια Μπέκαμ, που το χρησιμοποιεί ως κατοικία για οικογενειακές διακοπές και επαγγελματικά ταξίδια.

Πηγή: newmoney.gr