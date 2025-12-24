Μπράντον: «Βγάλαμε τον Ηλιόπουλο έξω από τα αποδυτήρια - Μόνο στην Ελλάδα αυτά!»

Ο Μπράντον Τόμας μίλησε για την επεισοδιακή τροπή που πήρε το περσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ στην OPAP Arena, αποκαλύπτοντας πως εκείνος και οι συμπαίκτες του απομάκρυναν τον Μάριο Ηλιόπουλο από τα «ασπρόμαυρα» αποδυτήρια!

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός επιθετικός, που αγωνίζεται πλέον με την φανέλα του Απόλλων Λεμεσού, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης βρέθηκε στα αποδυτήρια, έχοντας άγριες διαθέσεις κατά του Ραζβάν Λουτσέσκου!

Μόλις έγινε αντιληπτός, ο Μπράντον Τόμας και οι συμπαίκτες του τον απομάκρυναν προκειμένου να κλιμακωθεί η κατάσταση, με τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ να σχολιάζει πως «μόνο στην Ελλάδα είδε αυτά τα πράγματα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σε εκείνο το παιχνίδι είχε έρθει ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, στα αποδυτήριά μας με άγριες διαθέσεις απέναντι στον Λουτσέσκου. Και όλη η ομάδα τον διώξαμε μαζί με την ασφάλειά του έξω από τα αποδυτήρια. Εγώ και όλοι οι συμπαίκτες που ήμασταν κοντά στον Λουτσέσκου τους βγάλαμε κατευθείαν έξω από τα αποδυτήρια. Μόνο στην Ελλάδα είδα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστό να βλέπεις έναν πρόεδρο μίας ομάδας να μπαίνει στα αποδυτήρια και να επιτίθεται λεκτικά στον προπονητή της άλλης ομάδας.

Το ποδόσφαιρο πρέπει να σου δίνει χαρά. Αν κερδίσεις, κέρδισες. Αν χάσεις, έχασες. Όμως πάντα άκουγα καλά πράγματα στην Ελλάδα γιατί είμαι ανοιχτός χαρακτήρας και μιλάω με όλους. Και οπαδοί άλλοι ομάδων να με έβλεπαν στον δρόμο, είτε οπαδός του Άρη να ήταν είτε οπαδός του Παναθηναϊκού να ήταν, μόνο καλά λόγια μου έλεγαν. Ένιωθα αρκετή αγάπη στην Ελλάδα. Έβλεπαν ένα απλό παιδί από την Ισπανία να είναι εκεί και να έχει μάθει και τη γλώσσα».