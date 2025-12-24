Μπόρζες: «Η συνεργασία μεταξύ Τρινκάο και Φώτη είναι καλή, έχουν φυσική σύνδεση»

Με καλά λόγια μίλησε ο Ρούι Μπόρζες για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρήκε δίχτυα στη νίκη της Σπόρτινγκ επί της Γκιμαράες με 4-1 και ο Ρούι Μπόρζες στις δηλώσεις στάθηκε στην πολύ καλή συνεργασία του με τον Τρινκάο. Ο Έλληνας φορ πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του με καρφωτή κεφαλιά στο 42ο λεπτό, ενώ στο 32’ συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Τρινκάο, δίνοντάς του την κατάλληλη στιγμή την πάσα για το 0-1.

Ο Ρούι Μπόρζες σχολίασε τη συνεργασία Ιωαννίδη – Τρινκάο: «Ναι, ο Τρινκάο έπαιξε σε διαφορετική θέση από τη συνηθισμένη. Αυτό μας δίνει επιλογές. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορούν να καλύπτουν ο ένας τις ζώνες του άλλου, αρκεί η ομάδα να είναι οργανωμένη. Είναι κάτι που αποτελεί μέρος της ομάδας. Η συνεργασία μεταξύ Τρινκάο και Φώτη είναι καλή ακόμη και στην προπόνηση. Κάποια πράγματα είναι φυσικά. Είναι μια φυσική, καλή σύνδεση.

Όσον αφορά το να υποχωρούν πιο πίσω, αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό μέρος του πλάνου μας, της δυναμικής μας, απλώς με διαφορετικούς παίκτες. Άλλοτε είναι ο Πότε, σήμερα ήταν ο Μάξι με ενέργειες που δεν είχε κάνει ξανά, αλλά ήταν εντυπωσιακός σε ό,τι έκανε. Και μετά έρχεται η ατομική ποιότητα. Καλή ανάγνωση. Να ευχηθώ σε όλους Καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2026. Πάνω απ’ όλα υγεία, που είναι το πιο σημαντικό. Τα υπόλοιπα θα τα κυνηγήσουμε».

